آلان جيريس: هناك منتخبات مثل المغرب تتمنى التواجد مكان تونس

مدرب تونس يتحدث عن الانتقادات

كتب - أحمد رفعت || متابعة - عبده الليثي

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن فريقه قدم كل ما لديه من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

منتخب تونس صعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد، في ربع نهائي البطولة القارية.

جيريس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "وصلنا لمستوى مميز كان ينتظرونه في تونس منذ سنوات، وسنخوض نصف النهائي بكل ما لدينا من قوة من أجل التأهل للنهائي".

المدرب الفرنسي تابع: "لا أرد على الانتقادات حاليًا في الأدوار النهائية، هناك الكثير من المنتخبات مثل المغرب وغيرها كانوا يتمنون التواجد في مكاننا، ولكن لا يجب أن نخوض أي نقاشات في الانتقادات بالوقت الحالي".

آلان جيريس أردف: "سوف نواجه السنغال فريق قوي وأعرفهم جيدًا، وتنبأت من قبل بمستقبل ساديو ماني، وتربطني باللاعبين في السنغال بعلاقات طيبة وستكون مواجهة ممتعة".

وتحدث آلان عن المساكني قائلًا: "سجلنا ثلاثة أهداف وهو أمر صعب للغاية، يوسف المساكني قدم مباراة رائعة، ويمتلك قدرات أكثر من رائعة".

واختتم مدرب تونس تصريحاته قائلًا: "في الشوط الأول كان قوي بدنيًا، وفقد خزنا الطاقة للشوط الثاني لاستغلال الثغرات، من أجل تحقيق الفوز مع فقدان مدغشقر بعض الطاقة".

ويواجه منتخب تونس نظيره السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد صعود الأخير على حساب بنين.