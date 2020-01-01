آلام الحوض تدفع البريكان لإجراء أشعة رنين مغناطيسي

الجهاز الطبي للنصر طلب من البريكان التوقف عن الجري.

يجري فراس البريكان، مهاجم نادي النصر، أشعة رنين مغناطيسي للعضلة الضامة والحوض، بعدما شعر ببعض الآلام في العضلة، خلال التدريبات المنزلية الفترة الماضية.

ويجري لاعبي جميع فرق الدوري السعودي للمحترفين، تدريباتهم داخل منازلهم، في ظل توقف النشاط الرياضي، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن طبيب النصر، حدد إجراء الأشعة على الحوض، بعدما تكررت آلام العضلة الضامة للاعب فراس البريكان معظم أوقات الموسم الحالي.

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وأوصت إدارة النصر، عازم ذيب أخصائي العلاج الطبيعي في النادي، بإرسال نتائج الأشعة إلى البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب نادي النصر المتواجد في بلاده حاليًا، من أجل تشخيص إصابة البريكان بشكل دقيق.

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وطلب الجهاز الطبي من فراس البريكان بالتوقف مؤقتًا عن الجري، والاكتفاء بتدريبات التقوية الخفيفة في المنزل، لحين تحديد نوع الإصابة.

وكان فراس البريكان يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي التي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية، إلا قبيل تعليق النشاط الرياضي، حيث لازم عيادة نادي النصر، لمدة 4 أسابيع.

وحقق فراس البريكان بطولة دوري محمد بن سلمان الإلكتروني، رفقة زميله راكان المطيري، بعد التغلب في المباراة النهائية على فريق الهلال.