آكي: الطرد سهّل مهمتنا أمام توتنهام

تعرف على تصريحات آكي بعد فوز بورنموث على توتنهام

أكد ناثان آكي، مدافع بورنموث، أنّ فريقه قدّم مباراة رائعة أمام توتنهام واستفاد من الطرد ليجلب النقاط الثلاثة.

آكي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليعقد مهمة السبيريز في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال آكي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن بعد طرد اثنين من لاعبي توتنهام أصبح الفوز متوقعًا، لكن المباراة كانت صعبة حتى أنّ الهدف لم يأت سوى في الدقيقة الأخيرة".

وتابع: "من الجيد أنّ نقدم مستويات مميزة أمام الفرق الكبرى. لقد حاولنا تقديم مباراة أفضل من هذه وتحقيق انتصار مريح".

واختتم: "بدأنا الموسم بصورة جيدة وعانينا قليلًا في المنتصف والآن ننهي الموسم بصورة جيدة. سعيد بتسجيل الهدف ومنح الجمهور انتصار في آخر مباراة على أرضنا".

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وتعرض مين سون إلى أول طرد في مسيرته مع الأندية الأوروبية.

جدير بالذكر أنّ توتنهام لا يزال يحتل المركز الثالث وقد يفقده بنهاية الجولة حال فوز تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد.