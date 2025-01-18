"يمكنه التأثير من مقاعد البدلاء" .. آرني سلوت يشيد بدور كييزا في "5 دقائق" أمام برينتفورد

ليفربول ينتزع فوزًا في اللحظات الأخيرة أمام برينتفورد..

سلط الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول، الضوء على تأثير اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء، في الفوز المثير الذي جاء في الدقائق الأخيرة، أمام برينتفورد، بهدفين دون مقابل.

ونجح البديل داروين نونيز في كسر حاجز الصمت التهديفي، بهدفين في الدقيقتين 90+1 و90+3، ليقود ليفربول للفوز على مضيفه برينتفورد، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتلقى سلوت سؤالًا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بشأن تأثير هارفي إليوت، الذي شارك بديلًا وصنع تمريرة حاسمة، سجل منها نونيز ثاني أهداف المباراة، ليعلق قائلًا إنه كان مسرورًا بأدائه عندما شارك.

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وأضاف "كان هناك الكثير من التركيز على داروين لأنه سجل الهدفين، وأقول نعم، ولكن لا تنسوا هارفي (إليوت)، لقد كان له تأثير في الهدفين أيضًا، إنه أمر رائع، أن لدينا لاعبين قادرين على التأثير على المباراة من مقاعد البدلاء.

واستشهد سلوت بأداء فيديريكو كييزا، الذي لعب في آخر 5 دقائق من المواجهة، فضلًا عن برونو وكورتيس (جونز)، مضيفًا "من الجيد أن تتاح لك العديد من الفرص على مقاعد البدلاء، لذلك يجب أن يظلوا متاحين ولائقين للعب، لأن إحدى نقاط قوة الفريق، ليست فقط أربعة مدافعين جيدين، ولكن أيضًا لاعبين يمكنهم التأثير في المباراة من الدكة.

ورفع ليفربول، رصيده إلى 50 نقطة، ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 28 نقطة، في المركز الحادي عشر.