"الأمر صعب على أي لاعب" .. سلوت يرد بصراحة على غياب كييزا الدائم عن تشكيلة ليفربول

كشفت الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، موقف لاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا من المشاركة في مباريات الفريق الإنجليزي.

وانضم كييزا إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري 2024-2025، قادمًا من يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو، لكنه لا يشارك بانتظام مع الريدز، حيث ظهر في 78 دقيقة فقط موزعة على 3 مباريات بمختلف المسابقات.

ويحل ليفربول ضيفًا على لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروربا.

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وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة لايبزيج: "موقف كييزا؟ من السهل جدًا شرحه، حتى لو كانت مشكلة معقدة، فيديريكو غاب عن فريقنا خلال فترة التحضير للموسم بالكامل ثم وصل إلى بطولة أعلى من الدوري الإيطالي. لقد قابلنا للتو فريقين إيطاليين، لذا يمكنني الآن أن أقول ذلك بثقة".

وأضاف مدرب ليفربول: "من الصعب على كييزا أن يصل إلى نفس مستويات اللياقة لبقية الفريق. هذا لا علاقة له كثيرًا بالدوري الإيطالي أو الإنجليزي الممتاز، بل يرجع أكثر إلى حقيقة أنه غاب عن فترة تحضيرية كاملة وهذا أمر صعب على أي لاعب".

وختم: "عندما نخوض عدة مباريات باستمرار ويحصل على الفرصة، سيصل مع الفريق إلى نفس المستوى".

ومن وصوله إلى ليفربول، شارك كبديل أمام ميلان في دوري الأبطال وكذلك أمام بورنموث في البريميرليج وأمام وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، وهي المباراة الوحيدة التي ساهم خلالها بصناعة هدف.