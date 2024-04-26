آرسنال يمنح هدية إلى دوري روشن.. "موهبة فالنسيا تطيح بـ3 لاعبين"

هل يعود اهتمام أندية دوري روشن بنجم آرسنال "المصري"؟

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تخطط إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، للتضحية بثلاثة لاعبين، من أجل التعاقد مع موهبة إسبانية خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وذكر موقع CaughtOffside أن آرسنال يستهدف التعاقد مع لاعب وسط فالنسيا، خافي جويرا، ابن الـ20 عامًا، في صفقة قد تكلف خزائن النادي مبلغ 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، فيما يتوقع أن يستفيد فالنسيا من انتقال اللاعب بمبلغ يتراوح بين 50-60 مليون يورو.

وتدرس إدارة آرسنال، الاستغناء عن الثلاثي (محمد النني، جورجينيو، توماس بارتي)، قبل بداية موسم 2024-2025، قبل التعاقد مع موهبة فالنسيا، الذي أصبح على رأس قائمة أولويات المدير الفني ميكيل أرتيتا، من أجل تدعيم وسط (جانرز) في الموسم المقبل.

ويلقى جويرا، الذي شارك في 34 مباراة مع فالنسيا، وسجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، اهتمامًا من أندية توتنهام ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، ليتوقع دخول آرسنال في منافسة شرسة من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

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ومن ناحية أخرى، يعد المصري محمد النني، أحد اللاعبين الذين لاقوا اهتمامًا من أندية دوري روشن السعودي، فضلًا عن فرق طرابزون سبور وبيشكتاش وجلطة سراي في الدوري التركي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وفق ما ذكر خبير الانتقالات العالمية، فابريزيو رومانو، فيما ينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو 2024، وسط نية من إدارة النادي الإنجليزي بعدم تجديد عقد اللاعب.

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