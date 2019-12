آرسنال وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

آرسنال 1 × 0 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لآرسنال بهدف دون رد على تشيلسي

الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها كالوم تشامبرس برأسية على القائم الثاني اتبعها بيير إيميريك أوباميانج برأسية رائعة فى المرمي

13’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لآرسنال عن طريق أوباميانج

11’ محاولة التوغل من أوباميانج من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية

10’ خطأ لصالح تشيلسي من الجهة اليسري تنفذ بتمريرة قصيرة من ويليان إلى ماسون ماونت الذي سددها فى المرمي لكن أمسكها الحارس بيرند لينو بثبات

8’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من دافيد لويز لكن أمسكها الحارس كيبا بثبات

7’ خطأ لصالح أرسنال من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على مسعود أوزيل

5’ ضغط قوي من لاعبي آرسنال ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

4’ تنفيذ الركنية بعرضية من مسعود أوزيل لداخل المنطقة تلقاها ديفيد لويز برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ انطلاقة من ريس نيلسون من الجهة اليمني ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها إيميرسون إلى ركنية

2’ تمريرات بين قدام لاعبي تشيلسي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

