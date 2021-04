النني لجماهير آرسنال: عليكم مساندتني بدلًا من إحباطي

وجه محمد النني رسالة شديدة اللهجة لجماهير آرسنال، مطالبهم فيها مساندة اللاعبين بدلًا من مهاجمتهم هذا الموسم.

آرسنال مر بفترات صعبة خلال الموسم الحالي مع المدرب ميكيل أرتيتا، حيث تراجع مركزه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي.

الأمل الوحيد للفريق الإنجليزي هو بطولة الدوري الأوروبي، التي يلعب فيها ضد فياريال في نصف النهائي.

النني قال في تصريحات نشرتها شبكة "Footall Daily":"أريدكم أن تساندوني بدلًا من إحباطي، وهذا ما يجب على المشجع فعله، بدلًا من الإشادة بي بعد تمريرة جيدة ومهاجمتي بعد مباراة سيئة".

وأضاف:"يجب على الجمهور الوقوف بجوارنا في الأوقات الصعبة وليست السعيدة فقط، لأن الفترات الجيدة ستجد الجميع بجوارك ويهتف لك، لذلك أريدك أن تكون بجانبي عندما ألعب مباراة سيئة وهذا ما سيجعلني سعيدًا وأتطور بشكل أكبر".

