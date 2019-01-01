إيمري يختار أفضل لحظاته في 2018

اختيار سيُسعد جماهير آرسنال بالتأكيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاش أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عامًا متقلبًا في 2018، إذ كان قد قاد باريس سان جيرمان للثلاثية المحلية قبل أن يرحل عن الفريق ويتعاقد مع الفريق الإنجليزي.

وخلال أشهره الـ7 الأولى مع آرسنال، حقق إيمري مسيرة 22 مباراة دون خسارة، لكنه في المقابل تعرض لسقوط مدوٍ أمام ليفربول بخمسة أهداف دون مقابل، كما خرج من كأس الرابطة بالخسارة أمام توتنهام.

وتحدث المدرب قائلًا عن تواجده في لندن "أنا على ما يُرام هنا ولا يوجد أحد إلا ويُساعدني لأقوم بعملي وأعيش حياتي وسط أجواء جيدة. الأمور إيجابية".

أضاف حول أفضل لحظاته في 2018 "أقوى ذكرى لي في 2018 وأفضل لحظاتي كانت حين وقعت هنا في آرسنال، لكن كل يوم بالنسبة لي مهم لأن فلسفتي قائمة على أنني قادر يوميًا على الاستمتاع بالعمل".

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"تستطيع أن تستمتع باللحظات الجيدة ومع اللحظات السلبية كذلك. لقد استمتعت بعام 2018 خاصة حين بدأ التحدي الجديد لي مع هذا النادي".

واصل المدرب الإسباني حديثه قائلًا عن أمنياته للعام الجديد "أتمنى أن يمنحني العام الجديد تحديًا جديدًا هنا وهو تحسين الفريق وتوفير البيئة المناسبة لنحقق شيئًا مهمًا، سواء لي أو للنادي أو للاعبين".

أتم قائلًا "نستطيع أن نلعب بهذا الطموح كل بطولة نخوضها، وأريد أيضًا الاستمتاع بالعمل هنا يوميًا وكذلك بالتواجد في لندن".