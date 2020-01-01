أخبار برشلونة: ميسي قد ينتقل للسيتي وتجديد فاتي في مرحلة متقدمة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020:

ميسي يخطط للاعتزال في الدوري الأمريكي!

لا يزال مستقبل نجم برشلونة ليونيل ميسي متأرجح بسبب استيائه من النادي، ويعتقد Eurosport أن مانشستر سيتي قد يوقع مع الأسطورة في نهاية عقده في عام 2021.

بمجرد انتهاء وقته في الاتحاد، سيواصل اللعب لنادي نيو يورك في الدوري الأمريكي.

برشلونة في محادثات لتمديد عقد فاتي

أحرز برشلونة تقدمًا في محاولاته لإبقاء أنسو فاتي على عقد جديد، وفقًا لماركا.

يتم التعاقد مع اللاعب الشاب حاليًا حتى عام 2022، وعقدت محادثات حول صفقة ممتدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية مع كل الدلائل التي تشير إلى اتفاق نهائي.

برشلونة يحاول إستعارة لاعب مانشستر سيتي في يناير

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سيسعى لتوقيع عقد إعارة لقلب الدفاع في يناير.

يريد الكتالونيون إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لكنهم لا يرغبون في تلبية السعر الذي يطلبه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا النحو، سينتظرون انتهاء صلاحية عقده والتوقيع معه مجانًا في الصيف.

في غضون ذلك ، يبحثون عن خيارات مثل أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

عودة نيمار!

نيمار يفكر جديًا في العودة إلى برشلونة ، وتواصل بالفعل مع النادي، ولكن ينبغى على النادي أولًا بيع بعض اللاعبين مثلا جريزمان وديمبيلي بالإضافة إلى برايثويت وأومتيتي وفيربو.

بالطبع عودة نيمار ستكون مكسب كبير لبرشلونة في ظل تزايد احتمال رحيل ميسي.

جوارديولا يقترب من التجديد مع السيتي

يقترب بيب جوارديولا من توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي ، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.

تنتهي صفقة المدرب الإسباني في نهاية الموسم، وعلى الرغم من أنه غير معروف بطول مدته في أي نادٍ معين، إلا أنه مستعد لتكريس مستقبله لفريق الاتحاد.

وكان العديد من جماهير برشلونة يمنون النفس بأن يعود جوارديولا إلى الكامب نو مجددًا، لكن يبدو أن هذه الخطوة لن تتحقق في المستقبل القريب