أخبار برشلونة: تير شتيجن أقرب للرحيل والرئيس المحتمل لن يتمسك بميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020:

حائط برشلونة المنيع قد يرحل بنهاية الموسم

برشلونة يفكر في بيع مارك أندريه تير شتيجن وسط روابط مع بايرن ميونخ - وفقًا لما ذكرته AS.

يرى أبطال أوروبا أن تير شتيجن هو البديل المثالي على المدى الطويل لمانويل نوير، ويمكن أن يقدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو (72 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) لضم الدولي الألماني الصيف المقبل.

قد يكون برشلونة منفتحًا على احتمال رحيل حارس المرمى رقم 1 وسط الصعوبات المالية المتزايدة في الكامب نو وفاتورة الأجور الضخمة.

الرئيس المحتمل لبرشلونة يلمح لموافقته على رحيل ميسي

قال المرشح الرئاسي لبرشلونة، بيري ريرا، إنه "لن يبذل قصارى جهده ليبقى ليونيل ميسي في الكامب نو."

مدرب بنفيكا ينفي اهتمام برشلونة بنجم الفريق

نفى خورخي جيسوس، مدرب بنفيكا، التكهنات التي تربط بين برشلونة وداروين نونيز.

أصبح نونيز أغلى صفقة مع بنفيكا عندما وصل من ألميريا في صفقة قيمتها 24 مليون يورو في سبتمبر.

برشلونة يستعد لعرض جديد من أجل جارسيا

مع معاناة برشلونة بسبب الأزمة المالية، ومع زيادة احتمال رحيل أومتيتي، يفكر برشلونة في ضم ألابا الصيف القادم، وسيكون لاعبًا حرًا وعليهم تحمل راتبه فقط.

بالطبع سيرحب كومان وأي مدير فني باللاعب النمساوي صاحب الخبرات العديدة، والذي يمكنه اللعب بأكثر من مركز.

برشلونة محاصر بالأزمة المالية

سيتعين على برشلونة بيع اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في يناير.

وفقًا لموندو ديبورتيفو، قال الرئيس المؤقت لبرشلونة كارليس توسكيتس: "إذا قمنا بالبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، فسنكون قادرين على الشراء، يمكننا أيضًا التعاقد مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم، هذا هو الوضع الحالي ".