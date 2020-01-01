أخبار برشلونة: ميسي يقترب من الرحيل وثلاثة فقط وافقوا على خفض الأجور

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020:

كومان يوافق على رحيل ميسي

أعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن قبوله مغادرة ليونيل ميسي النادي إلى مانشستر سيتي العام المقبل.

كان ميسي على وشك الانتقال هذا الموسم قبل أن يوافق على البقاء في الكامب نو على الرغم من الاهتمام القوي من جانب فريق بيب جوارديولا.

يبدو أن الانتقال إلى مانشستر الآن سيحدث في الموسم المقبل، حيث ورد أن برشلونة استسلم لحدوث الانتقال في النهاية.

كومان يريد ثنائي الدوري الإنجليزي في يناير

رونالد كومان يريد من برشلونة التوقيع مع جيني فينالدوم وإريك جارسيا في فترة انتقالات يناير، بحسب صحيفة ميرور.

واستهدف كومان كلا اللاعبين خلال الصيف الماضي ويريد المدرب الهولندي من النادي محاولة التعاقد معهم مرة أخرى في يناير.

السيتي يعرض 16 مليون يورو لضم ميسي في يناير

يفكر مانشستر سيتي في عرض 15 مليون جنيه إسترليني فقط على برشلونة (16 مليون يورو / 19 مليون دولار) لضم ليونيل ميسي في يناير، حسب ديلي ستار.

من المتوقع أن يغادر ميسي الكامب نو مجانًا في نهاية الموسم، وقد يسعى سيتي إلى الحصول على نجم الأرجنتين مبكرًا من خلال عرض رسوم رمزية على برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية.

ثلاثي برشلونة الذي وافق على تخفيض الأجور

مارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج وكليمان لينجليه هم لاعبو الفريق الأول الوحيدون الذين وافقوا على تخفيضات الأجور المقترحة في برشلونة، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

اختاروا عدم التوقيع على البوروفاكس على عكس باقي اللاعبين الذين كانوا ضد تخفيض الرواتب.

راموس يريد ضم لاعب برشلونة السابق في صفوف مدريد

يريد سيرخيو راموس انضمام آداما تراوري جناح ولفرهامبتون إلى ريال مدريد - بحسب دون بالون.

يريد كابتن إسبانيا التواصل مع زميله الدولي، وقد تحدث بالفعل إلى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حول التوقيع المحتمل.

تراوري، الذي بدأ مسيرته الكروية في برشلونة، ما زال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي مع ولفرهامبتون.