أخبار برشلونة: كومان يهاجم تقنية الفيديو وجريزمان نادم على انتقاله

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020:

كومان يهاجم الحكم و تقنية الفيديو

ظهر غضب رونالد كومان من الحكم ونظام حكم الفيديو المساعد بعد هزيمة برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بشكل كبير في الصحف الإسبانية هذا الصباح.

غضب مدرب الكامب نو بعد أن اعتبر شد كليمنت لينجليه على قميص سيرخيو راموس أنه لا يستحق ركلة جزاء.

جريزمان نادم على الانضمام لبرشلونة

وفقًا لتقرير نشرته L’Equipe الرائدة في مجال الرياضة الفرنسية، يمر أنطوان جريزمان بأسوأ فترات مسيرته، ويأسف للانضمام إلى برشلونة .

في أول موسم له مع برشلونة، سجل جريزمان تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وهو أقل حصيلة في مسيرته الكروية منذ موسم 2011/12 عندما انتهى بسبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة لريال سوسيداد عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا.

ويعتبر الكثير أن هذا بسبب لعبه كجناح وفي غير مركزه الأساسي كمهاجم أو خط وسط مهاجم، ويتوقع الكثير رحيل اللاعب في يناير إلى الدوري الإيطالي.

راموس يدافع عن حكم الكلاسيكو

تحدث قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إلى الصحافة بعد فوز الفريق 1-3 في الكلاسيكو يوم السبت ضد برشلونة ، ومنح راموس التقدم لريال مدريد من ركلة جزاء وسئل عن قرار الحكم فكان جوابه كالآتي.

"أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة. يمسك بي عندما أكون على وشك القفز وهي ركلة جزاء صحيحة، ليس من العدل أن نحكم على الحكم بعد احتساب خطأ واضح، بعد الهدف الثاني قررنا عدم الهدوء والاستفادة من مزاجهم السيئ لصالحنا ونزيد النتيجة ".

تعافى ريال مدريد من آخر خسارتين محبطتين أمام شاختار وكادش.

غضب الجماهير بعد الخسارة من مدريد

غضب كبير من جانب عشاق ومحبي برشلونة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم أن الكثيرين اعتبر آداء برشلونة مميز وأنه كان يستحق الفوز، لكن تظل في النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالأهداف وليست بالآداء.

يحتل برشلونة المركز الـ12 بعد خمس مباريات جمع منهم 7 نقاط، وتعتبر هذه من أسوء البداباتللعملاق الكتالوني.

يوفنتوس لن ينضم للسباق على مهاجم برشلونة السابق

وفقًا لـ Calciomercato، لن ينضم يوفنتوس إلى السباق على مهاجم وولفرهامبتون ، أداما تراوري.

يراقب الكثير المهاجم صاحب الآداء المتميز، لكن اليوفي سيترك الآخرين يتنافسون على توقيعه وسط حديث عن اهتمام من برشلونة و ليفربول .