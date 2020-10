أخبار برشلونة: استعداد لتخفيض سعر ديمبيلي وديست يعبر عن سعادنه بميسي

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أفادت تقارير أن برشلونة مستعد لخفض سعر عثمان ديمبيلي إلى 45 مليون جنيه إسترليني فقط خلال فترة الانتقالات في يناير.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالابتعاد عن الكامب نو على سبيل الإعارة هذا الصيف، لكن الاهتمام من أمثال ليفربول ومانشستر يونايتد فشل في تحقيق عرض ملموس.

كان برشلونة حريصًا على ربط ديمبيلي بعقد جديد قبل السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة من أجل حماية قيمة انتقاله، لكن رفض الجناح توقيع صفقة جديدة وأفسد خططهم لإحضار ممفيس ديباي كبديل.

كان لاعب خط الوسط الإسباني يبحث عن تحدٍ جديد بعد سبع سنوات مع بايرن ميونخ، ووقع لفريق يورجن كلوب في صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

لكن وفقًا لصحيفة الجارديان، حاول برشلونة اختطاف انتقاله قبل ليفربول، لكنهم لم يتمكنوا من إقناعه بالعودة إلى الكامب نو.

في مفاجأة غير متوقعة، أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن برشلونة قد يدخل على خط المهتمين بالتعاقد مع بوجبا.

اهتمام برشلونة ببوجبا سيكون في حالة واحدة وهي أن تكون الصفقة مجانية، أي لا يتم تجديد عقده لعام آخر بعد نهايته في الصيف المقبل.

أكدت الليجا الإسبانية موعد الـ "كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، وسيقام في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لإسبانيا (4 عصرًا بتوقيت مصر) يوم السبت 24 أكتوبر.

