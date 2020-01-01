أخبار برشلونة: كومان يريد أبناء موطنه وتير شتيجن الأعلى أجرًا في العالم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020:

كومان مصمم على ضم أبناء موطنه من ليون وليفربول

رونالد كومان لم يفقد الأمل في إحضار ممفيس ديباي إلى برشلونة وأكد أنه يريد أيضًا التعاقد مع جورجينيو فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية.

حاول برشلونة استدراج نجم ليون ديباي إلى الكامب نو، لكنه لم يتمكن من الحصول على صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الاثنين.

أكد جونينيو المدير الرياضي في ليون الأسبوع الماضي أن اللاعب الهولندي الدولي قد توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى الفريق الكتالوني، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.

بعد اهتمام برشلونة بألابا، اليوفي ينجح في خطف اللاعب

وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todofichajes.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا

ارتبطت مجموعة من الأندية، منها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.

أنسو فاتي أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر

حصل أنسو فاتي على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر بعد بداية رائعة للموسم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ثلاثة أهداف في مبارياته الثلاث الأولى لفريق رونالد كومان ليقود العملاق الكتالوني إلى بداية قوية

جاء أول هدفين له في المباراة الأولى لبرشلونة في 2020-21 والتي كانت الفوز 4-0 على فياريا ل، كما حصل الشاب على ركلة جزاء خلال المباراة.

تير شتيجن يريد أن يكون الحارس الأعلى أجر في العالم

على الرغم من اقتراب موعد تجديده، تشير التقارير إلى أن مارك أندريه تير شتيجن يريد أن يكون حارس المرمى الأعلى أجرًا في العالم.

هذا بالطبع سيكون عقبة رئيسية أمام برشلونة، نحن نعلم أن الكتالونيين لا يملكون المال لتحقيق أمنيته لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم.

قبل أزمة فيروس كورونا برمتها، أراد الألماني كسب 24 مليون يورو سنويًا، لكنه الآن قلل من مطالبه، إذا تم تصديق التحديثات الجديدة، فسيقبل بالفعل 18 مليون يورو بدلاً من ذلك.

كومان "سواريز كان بإمكانه البقاء في برشلونة"

قال رونالد كومان إن لويس سواريز كان بإمكانه البقاء في برشلونة ليثبت نفسه بدلاً من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

تم إخبار المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا بأنه لم يعد هناك حاجة إليه هذا الصيف بعد موسم 2019-20 المخيب وانضم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني بعد فشل انتقاله إلى يوفنتوس.

قضى سواريز ستة أعوام ناجحة في الكامب نو، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الليغا، وبدا بداية رائعة في ناديه الجديد في العاصمة الإسبانية.