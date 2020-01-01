أخبار برشلونة: مدافع برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي ورسالة ميسي لفيدال

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020:

مدافع برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

يجري الذئاب محادثات مع برشلونة بشأن صفقة للمدافع نيلسون سيميدو، بحسب بي بي سي سبورت.

جعل نادي الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفه الأول ليحل محل مات دوهرتي، الذي انضم إلى توتنهام في نهاية الشهر الماضي.

تبلغ قيمة صفقة اللاعب البرتغالي الدولي حوالي 30 مليون جنيه استرليني (39 مليون جنيه استرليني).

الليجا تحرم برشلونة من صفقة ليفربول

قوانين رواتب الليجا تمنع المزيد من الانتقالات لبرشلونة .

تدعي صحيفة The Mirror أن آمال العملاق الكتالوني في الحصول على نجوم مثل جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي سيقضي عليها الدوري الإسباني.

المشاكل المالية للنادي تعني أنه يجب عليهم البيع قبل الانتقال لشراء الهولندي أو أي موهبة أخرى بسبب قيود رواتب الدوري.

مدرب نوريتش يقضي على آمال برشلونة في صفقته الجديدة

أعلن دانييل فارك مدرب نوريتش أنه لن يبيع الظهير الأيمن ماكس آرونز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (109 مليون يورو / 129 مليون دولار).

وبحسب ما ورد، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد جذب اهتمام ، برشلونة الذين ارتبطوا بمحاولة التعاقد مع المدافع على سبيل الإعارة هذا الموسم.

لعب آرونز 40 مباراة في جميع المسابقات مع نورويتش خلال مشواره الأخير ولعب 90 دقيقة كاملة يوم السبت في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 مع بريستون.

برشلونة لم يحدد مستقبل ريكي بويج حتى الآن

يستمر مستقبل ريكي بوتش في احتلال عناوين الصحف وآخر تحديث يأتي من موندو ديبورتيفو الذي أفاد بأن برشلونة سيستكشف إمكانية إرسال الشاب على سبيل الإعارة إلى أياكس.

يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يريد البقاء في كامب نو لكن برشلونة ورونالد كومان يواصلان الاعتقاد بأن أفضل شيء لتطوره هو الخروج على سبيل الإعارة واللعب بانتظام.

رسالة ميسي إلى فيدال

أرسل ليونيل ميسي رسالة وداع إلى زميله في برشلونة المغادر أرتورو فيدال يوم الأحد بينما يستعد لاعب خط الوسط للانضمام إلى إنتر .

من المقرر أن يتم تأكيد فيدال كلاعب نيراتزوري يوم الإثنين بعد أن نشر النادي تحديثات بشأن وصوله إلى إيطاليا في نهاية هذا الأسبوع.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي لعب سابقًا في الدوري الإيطالي ليوفنتوس ، من المقرر أن ينتقل بمليون يورو بعد عامين في برشلونة.