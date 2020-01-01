أخبار برشلونة: مفاوضات ديباي مستمرة وكومان يدافع عن موقفه بشأن سواريز

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020:

ديست يسافر إلى برشلونة لإتمام الصفقة

من المقرر أن يسافر سيرجينو ديست، مدافع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال ، إلى برشلونة لإكمال انتقاله إلى النادي الكتالوني، وفقًا لتقريرEsports.

ودّع اللاعب زملائه في فريق أياكس عقب الفوز 2-1 يوم السبت على فيتيسه، مع وصول ديست إلى مقاعد البدلاء في الفوز.

وسيتوجه ديست إلى برشلونة يوم الأحد لاستكمال انتقاله رغم اهتمام بايرن ميونخ الكبير.

كومان " أنا لست الرجل الشرير في قصة سواريز"

قال كومان قبل المباراة الافتتاحية للبلوجرانا في الدوري الإسباني ضد فياريال: "يبدو أنني كنت الرجل السيئ في هذا الفيلم ، لكن الأمر ليس كذلك".

"لويس وأنا نحترم بعضنا البعض وقد تحدثنا بوضوح عن مستقبله. أتيحت له الفرصة للذهاب إلى أتلتيكو وأتمنى له كل التوفيق في العالم."

كما أوضح المدير الفني الجديد للبارسا أن من الطبيعي أن يحزن ميسي بعد رحيل أحد زملائه من الفريق ولكن هذا لن يؤثر على مستواه وسيتخطى الأمر.

برشلونة مستمر في مفاوضات ديباي

برشلونة يضغط لاستكمال توقيع ممفيس ديباي، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

بعد رحيل لويس سواريز، الكامب نو بحاجة إلى مهاجم، حيث يسعى رونالد كومان بشدة لجعل ديباي مهاجمًا بعد العمل معه كمدرب لهولندا.

برشلونة غير قادر على إبرام صفقة مع لوتارو مارتينيز ، حيث لا يزال تقييم إنتر مرتفعًا للغاية ، لكن صفقة ديباي 30.7 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 35.7 مليون دولار) يُنظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنفيذ.

برشلونة رفض عرض تخطى الـ100 مليون لضم فاتي

ورد أن برشلونة رفض عرضًا ضخمًا بقيمة 137 مليون جنيه إسترليني لأنسو فاتي قبل أن يوقع لاعب خط الوسط عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 367 مليون جنيه إسترليني.

وربط النادي الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بصفقة جديدة في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن تمتع بحملة رائعة في نو كامب الموسم الماضي لكن كان يعتقد أن اللاعب الإسباني كان على رادار مانشستر يونايتد في يوليو.

وفقًا لماركا ، أبلغ وكيل اللاعب الإسباني خورخي مينديز الكاتالونيين عن نادٍ كان مستعدًا لتقديم عرض بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني مع 23 مليون جنيه إسترليني من الإضافات لكن في الكامب نو لم يكونوا مستعدين للبيع.

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة جان كلير توديبو قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا للإندبندنت.

يريد إيفرتون تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة، لكن برشلونة سيوافق فقط على الصفقة إذا تم تضمين بند الشراء.

أمضى توديبو النصف الثاني من موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في شالكه، الذي قرر عدم اتخاذ خيار شرائه بالكامل.