أخبار برشلونة: آرسنال مستمر في مفاوضات كوتينيو وعرض إنجليزي للمدافع الشاب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020:

آرسنال لا يستسلم في صفقة كوتينيو

آرسنال حريص على عقد صفقة مع برشلونة

لا يزال آرسنال حريصًا على إبرام صفقة إعارة لصانع ألعاب برشلونة فيليبي كوتينيو، حسب صحيفة سبورت.

اللاعب الدولي البرازيلي، الذي شهد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة، متاح له مكانًا أساسيًا في الكامب نو من قبل مدرب البلوجرانا الجديد رونالد كومان.

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم نجم أياكس

بعد رحيل تياجو ألكانتارا من بارين ميونخ يبدو ان العملاق البافاري وضع أنظارة على نجم أياكس الشاب سيرجينو ديست.

لكن برشلونة أيضًا في مفاوضات جادة لضم اللاعب الشاب ولكن لم تُحسم الصفقة حتى الآن.

Last updates... after personal terms agreed 10 days ago with Bayern Münich, Sergiño Dest is now really, really tempted by bid. Both clubs are still in the race/in talks with , but Dest himself is now seriously considering Barça as next destination. 🚨 #Dest #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020

عرض إنجليزي لشراء مدافع برشلونة الشاب مقابل 18 مليون يورو

قدم فولهام عرضًا بقيمة 18 مليون يورو (16.5 مليون جنيه إسترليني / 21 مليون دولار) للتعاقد مع لاعب برشلونة الشاب جان كلير توديبو، بحسب ما ورد في آر إم سي سبورت.

يقال إن نادي رين الفرنسي سجل اهتمامه باستعارة المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، على الرغم من أن برشلونة حريص على البيع المباشر.

يذكر التقرير أن البلوجرانا يقدر قيمة توديبو بـ 20 مليون يورو ، مع حرص اللاعب نفسه على مغادرة كامب نو بحثًا عن وقت اللعب المعتاد.

برشلونة يضع مدافع يوفنتوس في حساباته

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة حُول انتباهه إلى مدافع يوفنتوس ماتيا دي تشيليو حيث من المتوقع أن ينتقل نيلسون سيميدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي وولفرهامبتون.

الوداع الرسمي من برشلونة للويس سواريز

Thank you, @LuisSuarez9 , for the last six years!



👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.



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— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020