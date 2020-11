أخبار برشلونة: ديباي يلمح للرحيل من ليون ونيمار لا ينوي العودة

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

تم ربط ممفيس ديباي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال من ليون إلى برشلونة ولا يزال الباب مفتوحًا أمامه.

لقد قال عن خططه المستقبلية: "لن أقدم وعودًا لست متأكدًا من أنني أستطيع الوفاء بها".

من المتوقع أن يتم استهداف الجناح الهولندي من قبل مدرب هولندا السابق رونالد كومان مرة أخرى عندما تفتح نافذة الانتقالات الشتوية.

أبلغ نيمار المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أنه يريد إعادة التوقيع مع النادي، بحسب Telefoot.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي عقده الحالي في عام 2022، ولا يزال على العملاق الفرنسي أن يعرض عليه صفقة جديدة.

كان من المحتمل عودة النجم البرازيلي إلى الكامب نو، لكن الوضع أصبح أكثر صعوبة في ظل الأزمة المالية.

إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.

الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.

كشف ميراليم بيانيتش لـ Canal Plus أنه لن يشعر بالرضا في ناديه الجديد برشلونة حتى يفوز بالألقاب معهم.

انضم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني في صفقة مبادلة جزئية مع يوفنتوس للاعب خط الوسط البرازيلي آرثر خلال نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه داخل برشلونة الحادي عشر حتى الآن.

كان البوسني بديلاً في فوز برشلونة 5-2 على ريال بيتيس بعد ظهر يوم السبت، ودخل ميدان اللعب فقط في اللحظات الأخيرة من المباراة، ثم نشر بعض المنشورات الغامضة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تشير إلى استياء محتدم.

📱[ @AntoGriezmann - Insta stories] | "Keep Going , Look forward "



Antoine Griezmann with a motivating message for our Ansu Fati who was injured yesterday and is on the brink of undergoing a surgery. Hope Ansu fully recovers and returns better than ever before 🙏 pic.twitter.com/1l16ctnfgX