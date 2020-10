أخبار برشلونة: ديمبيلي يعود للتدريبات وفشل مفاوضات ديباي وجارسيا

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

يسعى العملاق الكتالوني لتدعيم صفوفه الدفاعية، وكان حريص على ضم مدافع السيتي إريك جارسيا هذا الصيف، ولكن انتهت فترة الانتقالات بفشل المفاوضات.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في الفترة الشتوية للانتقالات يناير المقبل.

بعد محاولات مانشستر يونايتد لضم ديمبلي، وموافقة برشلونة وسعيه هو الآخر لخروج اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائيي، انتهت المحاولات بالفشل، وديمبلي مستمر في الكامب نو.

وعاد ديمبلي مرة أخرى للتدريبات مع الفريق، استعدادًا لمباريات الفريق القادمة، ولتفادي الإصابات التي تعرقل مسيرته.

بعد أن أبدى اللاعب رغبته الكبية في الانتقال إلى برشلونة، وكان اتفق بالفعل عالجانب الشخصي مع برشلوني، فشلت صفقة ديباي.

يرجح أن النادي الكتالوني كان يسعى حاهدًا لبيع عثمان ديمبلي حتى يتمكن من ضم ديباي، وحين فشل خروج ديمبلي فشل ضم ديباي أيضًا.

بعد 14 عام مع برشلونة، رافينيا ينضم رسميًا لباريس سان جيرمان

