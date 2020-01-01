أخبار برشلونة: سبب فشل انتقال ديمبيلي وتضحيات جارسيا للانضمام للكتالوني

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020:

سبب فشل انتقال ديمبيلي لمانشستر يونايتد!

كان عثمان ديمبيلي على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، لكن رفضه التوقيع على تمديد عقده مع برشلونة أدى إلى عدم حدوث هذه الخطوة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

كان الشياطين الحمر على استعداد لدفع رسوم إعارة "كبيرة" للاعب الفرنسي لكن برشلونة لم يكن مستعدًا للسماح له بمغادرة كامب نو دون الموافقة على عقده الجديد.

يستمر عقد ديمبيلي الحالي حتى عام 2022.

فينالدوم يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة

كشف لاعب خط وسط ليفربول جيني فينالدوم أنه لا يوجد "شيء جاد" فيما تردد عن اهتمام برشلونة بخدماته هذا الصيف.

وارتبط النجم الهولندي بالانتقال إلى الكامب نو بعد أن تولى مدربه الدولي السابق رونالد كومان المسؤولية من كيكي سيتيين في الجانب الكتالوني.

إنتر ميلان يحاول تحصين مهاجمه المطلوب في برشلونة

افتتح إنتر محادثات بشأن عقد جديد مع المهاجم المميز لوتارو مارتينيز - وفقا لكالتشيو ميركاتو.

تنتهي الصفقة الحالية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في عام 2023، لكن النيرازوري يأمل في ربطه بشروط جديدة لإبعاد الأندية عنه.

كان لاوتارو هدفًا لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن إنتر رفض السماح له بالذهاب مقابل رسوم مخفضة وتمسك بسعره الذي يقارب 100 مليون يورو.

جارسيا كان مستعدًا بالتضحية ماديًا من أجل الانضمام إلى برشلونة

كان جارسيا متحمسًا للانتقال إلى برشلونة ، ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليومية، فقد كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مستعدًا لتقديم تضحيات مالية للحصول على الصفقة هذا الصيف، ولكن برشلونة رفض السعر المطلوب من جانب مانشستر سيتي .

بويج ينفذ ما يريده ويبقى في برشلونة

يبدو أن برشلونة أخيرًا لديه بعض الأخبار الجيدة لريكي بويج الذي تمت ترقيته إلى الفريق الأول لعام 2020-2021 ، وفقًا للتقارير.

تم تسجيل لاعب خط الوسط رسميًا مع الفريق الأول، على الرغم من عدم تأكيد رقم قميصه الجديد بعد.

طلب المدرب رونالد كومان من بويج الخروج على سبيل الإعارة للعب بانتظام لأنه سيكافح من أجل وقت المباراة في كامب نو ، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أصر على أنه يريد البقاء والقتال من أجل مكانه.