أخبار برشلونة: المدير الرياضي لليون يمنح الأمل بشأن ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2020:

عرض جديد من برشلونة لجارسيا

بحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق إريك جارسيا.

وبحسب الأخبار فإن العرض الجديد للكتلان أقل من العرض السابق، وهو ما يشير إلى رغبتهم في التعاقد معه مجانًا الصيف القادم.

برشلونة مستعد لتخفيض سعر ديمبيلي

بحسب صحيفة ميرور، فإن برشلونة على استعداد لبيع عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط (66 مليون يورو / 77 مليون دولار).

لا يرغب الكتلان أو ديمبيلي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى أولد ترافورد، لكن المطلوب من اليونايتد هو شراء الفرنسي بشكلٍ نهائي.

انضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 95 مليون جنيه استرليني (104 مليون يورو / 123 مليون دولار) قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2017.

وعلى الرغم من تخفيض سعره، فمن غير الواضح ما إذا كان الشياطين الحمر مستعدون لإنفاق الكثير على لاعب استهدفوه كبديل لجادون سانشو.

المدير الرياضي لليون يمنح برشلونة الأمل لضم ديباي

أكد جونينيو، المدير الرياضي لنادي ليون، توصل ممفيس ديباي لاتفاق مع برشلونة مشيرًا إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ليون لن يتخلى عن أي لاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ولم يبدأ ديباي أساسيًا أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي إلا أنّه شارك في الشوط الثاني.

وقال جونينيو في تصريحات صحفية: "ممفيس لديه عام فقط متبقي في عقده وأعرف أنّه اتفق مع برشلونة وقد يرحل غدًا، لكن الأمر غير محسوم بعد"

برشلونة منفتح على إعارة رافينيا وتوديبو

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن برشلونة مستعد للاستغناء عن رافينيا وتوديبو على سبيل الإعارة قبيل انتهاء سوق الانتقالات اليوم.

الفريق الأقرب لضم الثنائي هو بورتو، والذي سيترك ديوجو ليتي يرحل للكتلان على سبيل الإعارة

ليون يغلق الباب أمام برشلونة وآرسنال ويرفض رحيل ديباي وعوار

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المهملة التي منحها جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون لبرشلونة وآرسنال من أجل ضم الثنائي ممفيس ديباي وحسام عوار قد انتهت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي أكدت أن رئيس النادي الفرنسي كان قد حدد اليوم السبت كموعد نهائي لرحيل أي لاعب عن صفوفه.

المهلة كانت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ومن بعدها أغلق رئيس النادي الفرنسي الباب بشكل نهائي أمام رحيل أي لاعب في الصيف الجاري.