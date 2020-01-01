أخبار برشلونة: انتهاء حلم ديباي والهزيمة من ريال مدريد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2020:

عرض جديد من برشلونة لجارسيا

بحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق إريك جارسيا.

وبحسب الأخبار فإن العرض الجديد للكتلان أقل من العرض السابق، وهو ما يشير إلى رغبتهم في التعاقد معه مجانًا الصيف القادم.

برشلونة مستعد لتخفيض سعر ديمبيلي

بحسب صحيفة ميرور، فإن برشلونة على استعداد لبيع عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط (66 مليون يورو / 77 مليون دولار).

لا يرغب الكتلان أو ديمبيلي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى أولد ترافورد، لكن المطلوب من اليونايتد هو شراء الفرنسي بشكلٍ نهائي.

انضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 95 مليون جنيه استرليني (104 مليون يورو / 123 مليون دولار) قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2017.

وعلى الرغم من تخفيض سعره، فمن غير الواضح ما إذا كان الشياطين الحمر مستعدون لإنفاق الكثير على لاعب استهدفوه كبديل لجادون سانشو.

دورتموند أمل برشلونة للتعاقد مع جارسيا

دخل بوروسيا دورتموند على خط المهتمين بالحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، في الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

توديبو خارج مخططات رونالد كومان وهو يُدرك ذلك، وهو ما جعله يحاول رفقة ممثليه إيجاد مخرج هذا الميركاتو، وسط اهتمام من بعض فرق الدوري الإنجليزي به.

فولهام هو النادي الأكثر سعيًا لضم توديبو، ويتوقع أن يكون سعره 18 مليون يورو، لكن دورتموند مؤخرًا دخل في الصفقة وعرض على اللاعب العودة للبوندسليجا مرة أخرى.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو

زعمت تقارير صحفية إسبانية اقتراب ريال مدريد من تأمين صفقة التعاقد مع رافاييل أوبرادور، الظهير الأيسر لريال مايوركا، خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية.

أوبرادور يُصنف كأحد أبرز المواهب الموجودة في كرة القدم الإسبانية حاليًا، ويبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وقد لقيّ إعجاب الرئيس فلورنتينو بيريز نفسه، ما كان كفيلًا بتحرك النادي الملكي بكل قوة لضمه.

وبحسب ما جاء في التقارير فإن عددًا من الأندية الكبرى كان أوبرادور على رادارها، وعلى رأسهم برشلونة، غير أن ريال مدريد في اللحظة الراهنة هو الأقرب للحصول على توقيعه.

ليون يغلق الباب أمام برشلونة وآرسنال ويرفض رحيل ديباي وعوار

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المهملة التي منحها جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون لبرشلونة وآرسنال من أجل ضم الثنائي ممفيس ديباي وحسام عوار قد انتهت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي أكدت أن رئيس النادي الفرنسي كان قد حدد اليوم السبت كموعد نهائي لرحيل أي لاعب عن صفوفه.

المهلة كانت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ومن بعدها أغلق رئيس النادي الفرنسي الباب بشكل نهائي أمام رحيل أي لاعب في الصيف الجاري.