أخبار برشلونة: عقبات توقف انضمام جارسيا وتوديبو على أعتاب فولهام

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 3 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 3 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 3 سبتمبر 2020:

عقبات توقف انتقال مدافع السيتي إلى برشلونة

برشلونة مستعد للانتظار حتى العام المقبل لاتخاذ خطوة نحو مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا بعد فشله في الاتفاق مع فريق بيب جوارديولا.

رفض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عرض سيتي لصفقة جديدة ولديه الآن أقل من 12 شهرًا بعقده الحالي في استاد الاتحاد.

وفقًا لماركا، عرض برشلونة مبلغًا إجماليًا قدره 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني) مقابل جارسيا، لكن مانشستر سيتي ليس على استعداد للاستمتاع بعروض أقل من 30 مليون يورو (27.2 مليون جنيه إسترليني).

سيتمكن جارسيا من المغادرة مجانًا الصيف المقبل بعد نهاية عقده في الاتحاد، لذلك قد يكون السيتي مستعدًا لقبول العرض الذي سيقدمه برشلونة في يناير القادم.

سيرجينو ديست يوضح مثله الأعلى

يقول سيرجينو ديست، الظهير الأيمن الجديد ل برشلونة ، إنه يريد أن يكون مثل داني ألفيش، أحد رمز الكامب نو.

كشف برشلونة النقاب عن ديست رسميًا يوم الجمعة بعد إكمال صفقة انتقال بقيمة 21 مليون يورو من أياكس، ومن المتوقع أن يحل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ما كان يمثل مشكلة منذ رحيل البرازيلي في عام 2016.

قال ديست في عرضه التقديمي: "داني ألفيش شخص يجب أن يتطلع إليه، لقد شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو له على YouTube وتعلمت الكثير منه".

مدافع برشلونة على أعتاب فولهام

من المقرر أن ينضم جان كلير توديبو مدافع برشلونة إلى فولهام مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (18 مليون يورو / 21 مليون دولار) بعد أن أخبر عمالقة الدوري الأسباني أنه يريد المزيد من الوقت في الملعب ليطور من مستواه.

وجد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفسه في ضواحي فريق برشلونة تحت قيادة رونالد كومان وأن فريق الدوري الإنجليزي على استعداد لدفع السعر الذي يطلبه برشلونة ، وفقًا لـ Sport.

من المرجح أن يتضمن أي بيع أو إعارة لتوديبو إلى فولهام خيار إعادة الشراء لصالح برشلونة.

ماهي مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

وقع برشلونة في group G، ويضم كلًا من يوفنتوس ودينامو كييف وفيرينتسفاروشي

ميلان قد يخطف مدافع الدوري الإنجليزي قبل برشلونة

تواصل ميلان مع نوريتش سيتي بشأن توافر ماكس آرون - كما ذكرت ديلي ميل.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 20 عامًا هو هدف لبرشلونة ، ويريد معرفة ما إذا كان الانتقال إلى كامب نو سيؤتي ثماره قبل التفكير في أي عروض أخرى.

ميلان مستعد للانقضاض إذا لم ينتقل آرونز إلى إسبانيا، لكنه أيضًا يجري محادثات للتعاقد مع سيرج أورييه من توتنهام.