أخبار برشلونة: حكم لقاء الكلاسيكو مدريدي! وبارتوميو قد يستقيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020:

حكم لقاء الكلاسيكو مدريدي؟

لقد تم اكتشاف أن والد مونويرا، خوان رامون، هو مؤسس نادي مشجعي ريال مدريد - بحسب لوس أميجوس دي بينيدورم.

رامون هو أيضًا حكم سابق في دوري الدرجة الثالثة الإسباني وأدار المباريات وهو يرتدي قميص ريال مدريد تحت زي حكمه.

يقال إن برشلونة غاضب ويريد اتخاذ إجراء قانوني ضد حكم الكلاسيكو.

من الواضح أن هذا كشف كبير إذا كان صحيحًا، من غير المعروف ما إذا كان مونويرا نفسه من مشجعي ريال مدريد.

يوفنتوس وبرشلونة يتنافسان على نجم أياكس الشاب

يتنافس يوفنتوس وبرشلونة على لاعب خط وسط أياكس رايان جرافينبيرش - وفقًا لموقع توتوسبورت.

يخطط كلا الناديين لإطلاق عطاءات للاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم الحالي.

قدم اللاعب المساعدة وأنتج عرضًا رائعًا من جميع النواحي خلال فوز أياكس العريض والمذهل بنتيجة 13/0 أمام فينلو في الدوري الهولندي.

راموس يدافع عن حكم الكلاسيكو

تحدث قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إلى الصحافة بعد فوز الفريق 1-3 في الكلاسيكو يوم السبت ضد برشلونة ، ومنح راموس التقدم لريال مدريد من ركلة جزاء وسئل عن قرار الحكم فكان جوابه كالآتي.

"أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة. يمسك بي عندما أكون على وشك القفز وهي ركلة جزاء صحيحة، ليس من العدل أن نحكم على الحكم بعد احتساب خطأ واضح، بعد الهدف الثاني قررنا عدم الهدوء والاستفادة من مزاجهم السيئ لصالحنا ونزيد النتيجة ".

تعافى ريال مدريد من آخر خسارتين محبطتين أمام شاختار وكادش.

أومتيتي يفكر في الرحيل لكن بطريقة لائقة

كشف صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، أنه فكر بالفعل في ترك النادي في الأشهر الأخيرة، لكنه مصمم على تأمين رحيله بشروط أفضل.

بعد الفشل في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، كان صيفًا مليئًا بالاضطراب في الكامب نو حيث جاء رونالد كومان كمدرب وطلب ليونيل ميسي الرحيل بشكل مثير.

بينما بقي ميسي في مكانه في النهاية، فكر أومتيتي في الخروج إلى ناديه السابق ليون.

بارتوميو قد يستقيل يوم الإثنين

ذكرت صحيفة دياريو سبورت أن مجلس إدارة برشلونة بقيادة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قد يستقيل من منصبه يوم الإثنين.

ويتبع ذلك تأكيدًا صباح الإثنين أن طلب النادي بتأجيل التصويت بسحب الثقة من بارتوميو قد رفضته السلطات في المنطقة.

يقول أحدث تقرير من المنفذ الإعلامي الكتالوني الآن أن النادي صدم من هذا القرار لأنهم يعتقدون أنه ليس آمنًا بسبب جائحة Covid-19 وأنهم يستعدون الآن للاستقالة من أدوارهم لتجنب إجراء التصويت.