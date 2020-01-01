أخبار برشلونة: موعد انتخاب الرئيس الجديد ولابورتا معجب بشعار ليفربول

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:

المرشح الرئاسي لبرشلونة معجب بشعار ليفربول

سيأخذ المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا الإلهام من ليفربول إذا تم انتخابه باستخدام شعار "لن تمشي وحدك" لأكاديمية لا ماسيا بالنادي الكتالوني.

وكان لابورتا (58 عاما) رئيسا لبرشلونة بين عامي 2003 و 2010 وأكد يوم الاثنين أنه سيخوض الانتخابات مرة أخرى في العام الجديد بعد أن احتل المركز الثاني خلف جوزيب ماريا بارتوميو في 2015.

أوتاميندي وتوديبو يقتربوا من العودة لبرشلونة

قد يعود جان كلير توديبو مدافع برشلونة إلى الكامب نو في يناير بعد إخفاقه في الظهور مع بنفيكا أثناء إعارته.

وفقًا لـ O Jogo، يمكن أن يتم فشخ عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بعد معاناته من الإصابات أثناء وجوده في البرتغال ومعه نيكولاس أوتاميندي أمامه في الترتيب.

ما هو موعد انتخابات رئيس برشلونة الجديد؟

من المقرر أن تكون انتخابات الرئاسة لنادي برشلونة يوم 24 يناير 2021، ويوجد العديد من المرشحين المحتلمين والأقويا، ولا يستطيع أحد التكهن بهوية الفائز.

وسيواجه الرئيس الجديد لبرشلونة العديد من التحديات في ظل الأزمات العديدة الموجودة في النادي الكتالوني، والتي أبرزها بالطبع الأزمة المالية.

وكيل كوتينيو يرد على انتقاله ليوفنتوس

رفض وكيل فيليب كوتينيو كيا جورابشيان الحديث عن مغادرة موكله من برشلونة إلى يوفنتوس.

أشار تقرير في إيطاليا إلى أن الصفقة قد تكون في طور الإعداد، لكن جورابشيان أخبر موندو ديبورتيفو أنه لا يوجد مفاوضات مع يوفنتوس.

برشلونة يراقب بوجارد لاعب هوفنهايم

خيارات برشلونة الدفاعية ضعيفة حاليًا، ولهذا السبب استفسروا عن قلب دفاع هوفنهايم ميليرو بوجارد .

يعتقد جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي في قناة Sky Italia، أنه مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم ، يمثل قيمة ممتازة للكتالونيين الذين يعانون من ضائقة مالية.

هوفنهايم سيكره فقدان نجمه الصاعد من أجل لا شيء الصيف المقبل، وبالتالي قد يكون منفتحًا على الصفقة، ويقول دي مارزيو إن مسؤولي برشلونة أجروا اتصالات مع النادي الألماني بشأن خطوة في يناير.