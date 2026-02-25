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UEFA Nations League A

UEFA Nations League A Áttekintés

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UEFA Nations League A, mérkőzések & eredmények

szeptember 23., szerda
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Hollandia
NED
Németország badge
Németország
GER
Szerbia badge
Szerbia
SER
Görögország badge
Görögország
GRE
Portugália badge
Portugália
POR
Wales badge
Wales
WAL
Norvégia badge
Norvégia
NOR
Dánia badge
Dánia
DEN
szeptember 24., csütörtök
Olaszország badge
Olaszország
ITA
Belgium badge
Belgium
BEL
Törökország badge
Törökország
TUR
Franciaország badge
Franciaország
FRA
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao00000000
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
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