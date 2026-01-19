Madrid? Manchester? Kiderült, hol térhet vissza Zinédine Zidane!

Nagyon úgy néz ki, hogy Zinédine Zidane 5 év után visszatér, azonban ezúttal nem klubcsapatot fog irányítani, hanem a francia válogatott szövetségi kapitánya lesz.

Az már korábban biztossá vált, hogy a 2018-as világbajnok francia nemzeti csapat sikerkovácsa, Didier Deschamps a 2026 világbajnokság után távozik a kispadról, most pedig nagyon úgy néz ki, hogy Zidane ülhet le a helyére.

Több csapattal is szóba hozták Zidane-t

A Transfermarkt szerdán arról írt, hogy a Real Madrid csak nyárig tervez Álvaro Arbeloával, és nyáron egy új, állandó vezetőedzővel vágnának bele egy hosszú távú projektbe. A Transfermarkt szerint Zidane a legesélyesebb erre a pozícióra, azonban hozzáteszik, hogy a francia szakembernek saját elmondása szerint is szóbeli megállapodása van a Francia Labdarúgó-szövetséggel, hogy ő lesz Deschamps utódja a 2026 világbajnokság után.

Egy héttel korábban Zidane-t a Manchester Uniteddal is szóba hozták, azonban Fabrizio Romano gyorsan meg is cáfolta a sajtóhíreket. Az olasz átigazolási guru szerint bár ő is sok helyen olvasta Zidane nevét a Manchester Uniteddal kapcsolatban, ezeknek a pletykáknak nincs valóság alapja, ugyanis már szóban megegyezett az FFF-el. Végül igaza is lett Romanónak, ugyanis a Vörös Ördögök pedig végül a klublegenda Michael Carrick mellett tették le a voksukat

Vagyis minden egy irányba mutat: Zidane minden bizonnyal beteljesítheti régi álmát, és a világbajnokság után a francia válogatott szövetségi kapitánya lesz.