Nuno CamposSzekeres Péter/zaol.hu
C. Kovács Attila

A Ferencváros elleni Magyar Kupa-vereség után távozhat a Zalaegerszeg vezetőedzője

Nuno Campost, a Zalaegerszeg vezetőedzőjét a jelenlegi tervek szerint nyáron kivásárolják a szerződéséből. Mutatjuk a részleteket!

Távozhat Nuno Campos, több helyről is érdeklődnek érte

Sajtóhírek szerint Nuno Campos, a Zalaegerszeg portugál vezetőedzője iránt hazájában is komoly érdeklődés mutatkozik. Emellett Franciaországban a Toulouse FC is figyelemmel kíséri a munkáját, a klub jelenleg új vezetőedzőt keres.

A portugál szakembert az MLS-ben szereplő csapatok is követik, így a jövője kapcsán több lehetséges irány is körvonalazódik.

Ahogy korábban már beszámotlunk róla, a Zalaegerszeg drámai csatában szenvedett 1-0-s vereséget a Ferencváros ellen a Magyar Kupa-döntőjében.


