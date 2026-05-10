A Ferencváros elleni Magyar Kupa-vereség után távozhat a Zalaegerszeg vezetőedzője

Távozhat Nuno Campos, több helyről is érdeklődnek érte

Sajtóhírek szerint Nuno Campos, a Zalaegerszeg portugál vezetőedzője iránt hazájában is komoly érdeklődés mutatkozik. Emellett Franciaországban a Toulouse FC is figyelemmel kíséri a munkáját, a klub jelenleg új vezetőedzőt keres.

A portugál szakembert az MLS-ben szereplő csapatok is követik, így a jövője kapcsán több lehetséges irány is körvonalazódik.

Ahogy korábban már beszámotlunk róla, a Zalaegerszeg drámai csatában szenvedett 1-0-s vereséget a Ferencváros ellen a Magyar Kupa-döntőjében.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.