Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona 1-0-s győzelmet aratott a spanyol bajnokság 33. fordulójában, azonban a győztes találatot szerző Lamine Yamal belesérült az értékesített tizenegyesébe, és még az első félidőben le kellett cserélni.

Yamal az idény hátralévő részét, sőt még a világbajnokságot is kihagyhatja

A klubhoz közeli források az ESPN-nek azt mondták, az első jelek szerint combhajlítóizom-szakadást szenvedett, ám a sérülés súlyosságát és a várható kihagyás hosszát csak a csütörtöki vizsgálatok után lehet majd pontosan meghatározni, amikor a duzzanat már leapadt.

Ha a diagnózis beigazolódik, akkor Yamal akár a szezon hátralévő részét is kihagyhatja, és még az is benne van, hogy nem épül fel teljesen a 2026-os világbajnokságra.

„Várnunk kell. Meg kell néznünk, pontosan mi történt. Valami történt, érezte is. A gól után nem hagyta volna el ok nélkül a pályát. Szóval történt valami. Reméljük, nem túl súlyos, de holnapig várnunk kell”

– mondta a meccs után Hansi Flick.

Mi történt Yamallal?

Yamal a 40. percben kiharcolt és értékesített egy tizenegyest, amellyel a Barcelona megszerezte a vezetést, ám a gólöröm helyett azonnal a földre rogyott, és az orvosi stábot hívta. A visszajátszásokon látszott, hogy a 18 éves játékos a combhajlítójához kapott a döntőnek bizonyuló tizenegyes után.

Néhány perces ápolást követően ugyan saját lábán hagyta el a pályát, de nem tudta folytatni a játékot, a szünet előtt nem sokkal Roony Bardghji váltotta.

A Barcelona játékosai minden jót kívántak Yamalnak

„Remélhetőleg Lamine csak néhány hétre esett ki"

– nyilatkozta a meccs után a Barcelona középpályása, Pedri.

„Minden jót kívánok neki. Nyugodtnak kell maradnia, mert fiatal, és biztosan felépül.”

A Barcelona Joao Cancelo is elveszítette, akit a 24. percben kellett lecserélni, mivel a jobb lábában izomsérülést érzett.

„Reméljük, egyik sérülés sem súlyos, és minél hamarabb visszatérnek”

– mondta a Barcelona kapusa, Joan García.

Yamal kiesése hatalmas érvágás a Barcelonának a bajnoki hajrában

A katalánoknak nagy szükségük lenne Yamalra a bajnoki hajrában, hiszen a szerdai 1–0-s győzelemmel kilenc pontra növelték előnyüket a második helyen álló Real Madrid előtt, hat fordulóval a vége előtt.

A Barcelona és a Madrid még találkozik egymással a La Ligában: az idény második El Clásicoját május 10-én rendezik a Camp Nouban.

Yamal ebben a szezonban szeméremcsonti fájdalmakkal is küzdött, de emiatt – vagy más sérülés miatt – nem sok mérkőzést hagyott ki, összesen 45 alkalommal lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve.

A szerdai találata már a 24. volt az idényben, emellett 17 gólpasszt is kiosztott.

Yamal gólját 1:40-től tudjátok visszanézni az összefoglalóban:

