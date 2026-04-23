Mi történt a Barcelona támadójával?

A fiatal játékos szerda este, a Celta Vigo elleni La Liga-mérkőzésen sérült meg, miután tizenegyes megszerezte a Barcelona győztes gólját. A találat után a földre rogyott, és végül le is kellett cserélni.

Yamal számára az idény véget ért, de a világbajnokságon ott lehet

Az esetet követően több forgatókönyv is napvilágot látott, ám végül a legkedvezőbb verzió igazolódott be: Yamal számára „csak” a klubszezon ért véget, így – némi túlzással – még rápihenhet a nyári vb-re.

Yamal 4-6 hétre esik csak ki

A Diario Sport információi szerint a szélső négy-hat hétig nem játszhat, ami jóval enyhébb prognózis a korábban emlegetett akár 50 napos kihagyásnál.

A Barcelona közlése alapján a játékos konzervatív kezelést kap, emiatt hagyja ki a bajnokság hátralévő részét.

A spanyol válogatott június 15-én a Zöld-foki Köztársaság ellen kezdi meg szereplését a világbajnokság csoportkörében.

