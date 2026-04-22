Nyert a Barcelona, Yamal belesérült a győztes gólba

Mint ismert, kedd este a Real Madrid 2-1-es győzelmet aratott az Aláves ellen, így hat pontra csökkent a Királyi Gárda hátránya a Barcelonával szemben a tabella élén. A katalánoknak az volt az elsődleges céljuk a Celta Vigo ellen, hogy hat fordulóval a vége előtt visszaállítsa ezt a kényelmes, kilenc pontos előnyt, míg a Celta Vigo az európai kupahelyekért küzdött volna tovább egy meglepetés eredménnyel.

Az első percben mindkét csapat éreztette, milyen céllal vágott neki a meccsnek, mindkét együttes előtt nagy lehetőség adódott, Yamal azonban mellé lőtt nem sokkal hazai részről, majd Duran lövését védte óriási bravúrral Joan García a Barcelona kapuja előtt. Az első negyedóra végén ismét a vigóiak veszélyeztettek, de Jutglá öt méterről fölé lőtte a ziccert. Meg is lett ennek a kihagyott lehetőségnek a böjtje, a 39. percben Yamalt buktatta a tizenhatoson belül Marcos Alonso, a tizenegyest pedig a sértett gólra is váltotta, 1-0. Üröm az örömben, a spanyol tinisztár belesérült a büntetőbe és még a félidő előtt le kellett őt cserélni. Az első játékrész nagyon hosszúra sikerült, egy néző Yamal tizenegyese után rosszul lett, majd’ félórán át küzdöttek az orvosok az életéért, spanyol sajtóhírek szerint sikerült stabilizálni az újraélesztésen áteső szurkolót.

A második félidő inkább a játék kontrollálását hozta barcelonai részről, lövés alig akadt a második félidőben, Ferrán Torres egy lesgólt szerzett, ezenkívül viszont érdemleges, igazi ziccert nem sikerült kialakítani, és maradt az egygólos Barcelona-győzelem.

Sikerükkel a katalánok visszaállították a forduló előtt már meglévő kilenc pontos előnyüket, a Celta Vigo maradt a hetedik helyen a La Ligában.

