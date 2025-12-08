A Barcelona magabiztos, 5–3-as győzelmet aratott a Real Betis otthonában, de a mérkőzés igazi tanulsága nem is az eredmény volt, hanem Lamine Yamal új pozíciója. Hansi Flick először játszatta a mindössze még mindig csak 18 éves tehetséget középső támadóként – azon a poszton, amelyet éveken át Lionel Messi uralt.

Miért pont most?

A döntés kényszerből született, miután Dani Olmo sérült, Raphinha edzésproblémák miatt nem tudta vállalni a játékot, Fermín López pedig még nem volt teljesen fitt. Flick ekkor kérdezte meg Yamal véleményét a szerepváltásról, aki azonnal igent mondott, és a pályán bizonyította, mennyire jól érzi magát a középső területeken is.

Yamal 68 perc alatt 79 labdaérintésig jutott, az első félidőben pedig hibátlanul, 28/28 sikeres passzal játszott. Fontos résztvevője volt Ferran Torres első góljának előkészítésében, több támadást is indított, és a második félidőben tizenegyesből maga is betalált. Technikája és gyors döntéshozatala szétfeszítette a Betis magas letámadását.

Külön figyelemre méltó volt a védekező munkája: hét labdát szerzett, köztük egy látványos sprinttel visszaszerzett labdát Pablo Fornalstól, ami még Flicket is tapsra késztette az oldalvonal mellett. A német edző a meccs után kiemelte, hogy pontosan ezt várta fiatal játékosától: kreativitást és fegyelmet.

Nem új szituáció Yamal számára a tízes szerepkör. A La Masia utánpótláscsapataiban már gyakran szerepelt hamis kilencesként vagy támadó középpályásként. A The Athletic egyik, a La Masián dolgozó forrása szerint „készen állt erre a szerepre, csak idő kellett, hogy belenőjön a csapatba”.

Mi várható hosszútávon?

A Barcelona kedden az Eintracht Frankfurt ellen folytatja a Bajnokok Ligájában, ahol várhatóan Raphinha visszatérhet a tízes pozícióba, de a Betis elleni teljesítmény után Flicknek komoly fejtörést okozhat Yamal kiváló teljesítménye. Vajon ő lesz hosszútávon a Barcelona tízese, és Messi nyomdokaiba lép?

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.