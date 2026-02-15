Ijesztő sorokat posztolt a tetőről Lamine Yamal – a rajongók a legrosszabbtól tartanak

Lamine Yamal legfrissebb Instagram-története, amelyen a sötétben otthon, valószínűleg a tetőteraszon egy hosszú jegyzetet ír a MacBook-ján:
A szövegből minden ki van takarva, csak az alábbi rész nem: 1. fejezet – A belső mélységem. „Bárcsak az lehetnék, akinek mindenki látni akar…”
A poszt valódi jelentését egyelőre csak Yamal ismeri, ám az üzenet hangvétele jól mutatja, hogy komoly lelki terhek nehezedhetnek rá. A történethez a focista Diplo melankólikus dalát, a Wish-t választotta, aminek a magyar fordítása „Bárcsak másképp lenne". Ráadásul különösen aggasztó a hely, ahonnan posztolta.
Az elkövetkezendő időszakban a fiatal játékos környezete és a Barcelona támogatása különösen fontos lehet, hogy a 18 éves szélső átvészelje ezt a nehéz időszakot.
Több Barcelonához köthető szurkolói oldal, köztük a Cruyffista is aggodalmát fejezte ki Yamal Instagram-története miatt.
Ha úgy érzi, hogy bajban van, kérjen segítséget!
Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 116-123 Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes.
Kék vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat) 116-111 Éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes.