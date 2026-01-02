Az új Víctor Valdés? Egy magyar kapus robbanhat be a Barcelona felnőttcsapatába

A Barcelona tavaly nyáron adta kölcsön a 19 éves hálóőrt az FC Andorrának a spanyol másodosztályba, ahol a 19 éves fiatal tehetség megbízható teljesítményt nyújt. Ennek is köszönhetően a Barcelona mindenképpen számít a magyar kapusra, ugyanis a szakmai stáb komoly potenciált lát benne – írja a Mundo Deportivo.

A fiatal kapus 18 bajnoki mérkőzésből 14-en kezdőként lépett pályára Andorrában az őszi szezonban. Statisztikái is kiemelkedőek: 78,6 százalékos védési hatékonyságával a liga legjobbja, míg meccsenkénti 3,93 védésével a harmadik helyen áll ebben a mutatóban. Csak Pedro López (Ceuta – 4) és Esteban Andrada (Zaragoza – 4,11) előzi meg.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, teljesítményére nem csak saját klubja, de több topligás csapat is felfigyelt, német és olasz együttesek figyelik a magyar utánpótlás válogatott hálóőr helyzetét.

Yaakobishvili a La Masián, a Barcelona utánpótlásközpontjában az előző idényben a Juliano Belletti irányította ifjúsági A-csapat egyik meghatározó játékosa volt. A 2024-es nyáron több ajánlatot is kapott, ám a katalán klub akkor nem engedte el. Bár 2025 elején ügynököt váltott, és Pini Zahavival kötött megállapodást – amit sokan klubváltás előjeleként értelmeztek –, végül 2028-ig meghosszabbította szerződését a Barcelonával, majd kölcsönbe került Andorrába.

A Barcelona hasonló utat jelölt ki több kapusának is: Inaki Pena 2029-ig hosszabbított, Ander Astralaga a Granadához került kölcsönbe, míg Diego Kochen maradt a Barça Atlètic első számú kapusa. Érdekesség, hogy Yaakobishvili az Atlètic Sant Justtól igazolt a La Masiára, ahol Arnau Blanco volt az edzője – ő jelenleg Hansi Flick szakmai stábját erősíti az első csapatnál.

Miközben Marc-André ter Stegen rövid és hosszú távú jövője továbbra is kérdéses, a lengyel Wojciech Szczęsny szerződése 2027-ig szól, az Espanyoltól érkezett Joan Garcia pedig a klub egyik kiemelt projektje a jelenre és a jövőre nézve is. Eközben a „Yakóként” becézett magyar kapus a másodosztályban gyűjti a tapasztalatot, és a Barcelonába érkező visszajelzések egyértelműen biztatóak – teszi hozzá a spanyol lap.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Yamal rosszul lett a Barcelona edzésén.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.