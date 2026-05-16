Manchester City-é az FA-kupa: Semenyo álomgólja döntött a Wembley-ben

A sorsdöntő mozdulat

A manchesterieknél komoly meglepetést keltett, hogy Rayan Cherki csak a kispadon kezdett, és a City a vártnál nehezebben is találta a fogást a Chelsea-n. Az első félidőben Erling Haaland ugyan a kapuba talált – amivel megtörte volna nyolc meccses wembley-beli gólcsendjét, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A helyzetekben szegény második játékrészt végül a 72. perc döntötte el egy zseniális villanással: Haaland passza után Antoine Semenyo sarokkal lőtt káprázatos gólt hat méterről a jobb alsó sarokba. A hajrában a kitámadó Chelsea ellen a City többször is lezárhatta volna a meccset, de Semenyo mesteri mozdulata is elégnek bizonyult a végső győzelemhez.

Guardiola huszadik trófeája

A Manchester City története során nyolcadszor emelhette magasba az FA-kupát, amivel az örökranglistán beérte a Chelsea, a Liverpool és a Tottenham hármasát. Már csak a Manchester United és az Arsenal rendelkezik több FA-kupa győzelemmel. Ezzel a sikerrel Pep Guardiola már a 20. trófeáját szerezte meg a Manchester City menedzsereként, és csapata a bajnokság utolsó fordulói előtt továbbra is harcban áll a triplázásért.

Történelmi mélyponton a Chelsea

A finálé másik résztvevője a Chelsea volt, amely a klubvilágbajnoki címe és a biztató szezonkezdet után teljesen szétesett az idény végére. A londoniak történelmi rekordot döntöttek: a szombati kudarccal egymás után a hetedik angol kupadöntőjüket bukták el (négy FA-kupa és három Ligakupa). A kékek rendkívül szokatlan helyzetben találták magukat a szezon végére, hiszen vezetőedző nélkül kellett megküzdeniük a Manchester City-vel az FA-kupa győzelemért. A bizonytalan jövő előtt álló londoni csapat számára újabb nagy csapást jelenthet az elvesztett kupa döntő.

