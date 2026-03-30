125 millió eurós teher: Wirtz kitálalt a liverpooli kezdetekről

Nehéz időszakon ment keresztül Florian Wirtz az Liverpoolnál, ahol a hatalmas elvárások és a rekordösszegű átigazolás komoly terhet róttak rá. A 22 éves német középpályás most őszintén beszélt a Premier League-hez való alkalmazkodásról, és arról is, hogyan segített neki Julian Nagelsmann támogatása a sötétebb pillanatokban.

Florian Wirtz őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül liverpooli karrierje kezdetén, miután hatalmas elvárások közepette érkezett az angol élvonalba. A tehetséges német irányító elismerte, hogy a Premier League-hez való alkalmazkodás nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly megterhelést jelentett számára, ugyanakkor a német válogatott szövetségi kapitányának, Julian Nagelsmann támogatása kulcsszerepet játszott abban, hogy visszatalált korábbi formájához.

A 22 éves játékos a német Sportschau műsornak nyilatkozva idézte fel azokat a nehéz heteket, amelyek a 125 millió eurós átigazolását követték. A Liverpool óriási reményeket fűzött hozzá, ám a kezdeti visszafogott teljesítmény komoly kritikákat váltott ki vele szemben.

Wirtz elmondása szerint az angol bajnokság tempója és fizikalitása teljesen új kihívást jelentett számára, és külön munkát igényelt, hogy felvegye a versenyt a keményen védekező ellenfelekkel. Bár a nyomás hatalmas volt az átigazolási ár és a korábbi sikerek miatt, utólag úgy érzi, ezek a nehéz hónapok fontos szerepet játszottak a fejlődésében.

A válogatottnál közben Nagelsmann folyamatosan kiállt mellette, és igyekezett perspektívába helyezni a nehézségeket, hangsúlyozva, hogy egy fiatal játékos esetében természetes a hullámvölgy, különösen egy ilyen léptékű klubváltás után.

A német középpályás később így idézte fel a beszélgetéseket: „Nem volt könnyű időszak. Julian Nagelsmann azt mondta, hogy az is jó, ha nem mindig felfelé vezet az út. Hogy néha jön egy visszaesés, ami után erősebben tér vissza az ember. Most már én is így látom, hogy ez erősebbé tett.”

A középpályás szerint az egyik legnagyobb kihívás az angol élvonal intenzitása volt: meg kellett tanulnia jobban fedeznie a labdát és felvenni a harcot a test a test elleni párharcokban. „Meg kellett tanulnom ellenállni és alkalmazkodni. Erősebbé kellett válnom, hogy megtartsam a labdát. Most már érzem, hogy jó fizikai állapotban vagyok” – fogalmazott.

Újonnan szerzett ereje legutóbb a svájci válogatott elleni 4–3-as győzelem során mutatkozott meg, ahol két góllal és két gólpasszal vezette csapatát. A mérkőzés egyik legszebb találataként emlegetett lövését – amellyel 3–2-re alakította az állást – saját bevallása szerint pályafutása eddigi legszebb góljának tartja.

„A német válogatottban korábban nem tudtam ennyire meghatározó játékos lenni egy meccsen. Ez volt a legjobb mérkőzésem a válogatottban” – mondta.


