Nem Szoboszlai Dominik tette tönkre, kiderült mit rontott el a világ egyik legjobbja

A észak-amerikai bajnokságban (MLS) futballozó Thomas Müller hosszabb interjút adott a német lapnak, és egy ponton szóba került honfitársa, Florian Wirtz is. Szerinte hiba volt az eddig szenvedő játékosnak Liverpoolba szerződnie, és inkább a német bajnok Bayern Münchenhez kellett volna igazolnia Leverkusenből.

“Könnyebben tudott volna alkalmazkodni a megváltozott környezethez, mivel ugyanabban a ligában marad” - idézi a német világbajnokot a Magyar Nemzet. A bajor csapatban 17 évet lehúzó Müller szerint a nyomás nem lett volna kisebb Wirtzen, hiszen aki Münchenben játszik, mindig nagyob médiafigyelmre kell számítania, “ott ez mindennapos esemény”.

Wirtz idén nyáron igazolt a Liverpool csapatához 125 millió euróért a Bayer Leverkusentől, viszont egyelőre nem alakul fényesen első szezonja a Mersey partján: 16 bajnoki meccsen gólt nem szerzett még a német támadó, és gólpasszból is mindössze egy van neki. Ezen a statisztikán most szombaton javíthat, amikor a sereghajtó Wolverhampton látogat az Anfieldre. Azon a meccsen Szoboszlai biztosan nem játszik, és Kerkeznek is kérdéses a kezdőcsapatbeli helye.

