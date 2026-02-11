Goal.com
Bózsik Tamás

A Juventus már dolgozik azon, hogy megtartsa az egyik legjobb játékosát

Sőt, januárban valóban az Öreg Hölgy legjobbjává választották a klubon belül.

Weston McKennie valósággal szárnyal Luciano Spalletti vezetőedző kinevezése óta, így nem csoda, hogy a klub megkezdte a tárgyalásokat a szerződése meghosszabbításáról. Erről maga a Juventus vezérigazgatója, Marco Ottolini beszélt egy interjúban. 

"Nagyon meg vagyunk elégedve McKennie-vel, remekül teljesít. Már tárgyalunk az új szerződéséről 

- nyugtatta meg a Zebrák szurkolóit McKennie jövőjével kapcsolatban Ottolini. 

- Egy minőségi játékosról van szó, aki több poszton is bevethető. Az ebben a szezonban mutatott számai is meggyőzőek."

Valóban azok, hiszen McKennie már most több gólban működött közre, mint külön-külön az elmúlt öt idényben: minden sorozatot figyelembe véve hét gólt és négy gólpasszt jegyzett 2025-26-ban. 

Az amerikai középpályás szerződése 2026 nyarán lejár az olasz rekordbajnokkal.

Arról, hogy egy másik alapemberét is maradásra bírná-e a Juventus, ebben a cikkünkben írtunk. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a középpályás örömmel maradna Torinóban.

