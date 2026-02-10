Az olasz Sky Italia csatornának adott hosszabb interjúját idézte Ottolininek X-oldalán a transzferguru, Fabrizio Romano, és sok más mellett két lejáró szerződésű játékosnak, az amerikai Weston McKennie-nek és a szerb Dusan Vlahovicsnak a jövője is szóba került.

McKennie eddig egy kivételével minden mérkőzésen pályára lépett az olasz bajnokságban, míg a Bajnokok Ligájában az összes meccsen játszott az amerikai, egyértelműen az egyik legfontosabb játékosa a Juventusnak. A pálya több pontján megbízható teljesítményt nyújt, rengeteg pozícióban képes csapatának erőssége lenni, ebben a szezonban pedig az ellenfél kapuja előtt is hasznos, már 7 gólnál és 2 gólpassznál jár idén McKennie, nyáron viszont lejár a szerződése Torinóban.

Vele kapcsolatban a sportigazgató elmondta, örülnek az amerikai jó teljesítményének, és minden bizonnyal hamar szeretne hosszabbítani meghatározó játékosával: "Nagyon elégecdettek vagyunk McKennie-vel, jó teljesítményt nyújt. Tárgyalásban állunk vele a szerződéshosszabbítással kapcsolatban. Nagyszerű képességei vannak és sok poszton tud játszani. A számai lenyűgözőek" - mondta Ottolini.

Nem volt ennyire bőbeszédű a sportigazgató Dusan Vlahovics kapcsán, aki a Juventus és a Serie A legjobban kereső játékosa, hírek szerint a szerb több, mint 400 ezer eurós heti fizetést tesz zsebre a Zebráknál, és egyáltalán nem biztos, hogy a Juve vezetősége megkíván így egyezni a csatárral, esetleg egy jelentősebb fizetéscsökkenéssel.

Vlahovics november vége óta sérült, összesen 17 meccsen lépett pályára idén, ezeken 6 gólt és 2 gólpasszt osztott ki, és egyáltalán nem garantált a helye a kezdőcsapatban visszatértekor Jonathan David formajavulásának köszönhetően.

A szerb csatárról annyit árult el a sportigazgató, hogy nincs még megegyezés a klub és a játékos között: "Vlahovics néhjány hét után visszatér hozzánk. Hogy lezárultak-e a tárgyalások vele? Nem" - mondta szűkszavúan Ottolini. Vlahovicsot újabban összeboronálták az FC Barcelonával, ahol Robert Lewandowski lehetséges utódjaként tartják számon.

A Juventus a negyedik helyen áll az olasz bajnokságban azonos pontszámmal az ötödik AS Romával, míg a Bajnokok Ligájában a Galatasaray-jal találkozik a play-off körben. Következő mérkőzése az éllovas Internazionale elleni Derby d'Italia rangadó lesz a milánói San Siróban.