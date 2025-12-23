Lejár a Juventus középpályásának szerződése, kérdés, hogy marad-e

Annak ellenére, hogy Weston McKennie alapemberré nőtte ki magát a Juventusnál, egyáltalán nem biztos a maradása, hiszen a nyáron lejár a szerződése, a hosszabbítás pedig egyelőre nincs napirenden a klub részéről.

Ugyanakkor az amerikai válogatott játékos élvezi a bizalmat, és szívesen maradna még a Zebrákánál - erről egy interjúban beszélt a közelmúltban.

"Remélem, maradok a Juventusban, de az ügynökömön múlik minden. Épp édesapámmal beszéltem, és azt mondtam, hogy »Azt a mindenit, már majdnem hat éve itt vagyok«. Torinó fontos szerepet tölt be az életemben, úgyhogy mindent meg akarok tenni az itteni emberekért, amit csak tudok. 200 mérkőzés? Az egy hatalmas mérföldkő volt a számomra, a családom és az amerikaiak számára egyaránt. Remélem, hogy összejön még száz találkozó a Juventusnál" - zárta Mckennie.

Luciano Spalletti érkezése óta különösen magára talált az egyre támadóbb szerepkörben futballozó labdarúgó: 11 mérkőzésen kezdett, a Bajnokok Ligájában kétszer is beköszönt, míg a Serie A-ban Napoli és a Roma ellen is gólpasszt adott ez idő alatt.

Mckennie még 2020-ban szerződött az olasz rekordbajnokhoz, amelynél először egy évet kölcsönben szerepelt, majd 2021-ben végleg megszerezte a klub. Igaz, hamar mellőzötté vált, így a Leedsnél szerepelt kölcsönben, ám 2024 tavaszán beverekedte magát a kezdőcsapatba.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.