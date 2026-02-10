Ma végre lenyírhatják a Manchester United-szurkoló haját! Kövesd élőben az MU és Tóth Alexék mérkőzését

A Chelsea-Leeds United, az Everton-Bournemouth és a Tottenham Hotspur-Newcastle United rangadó is 20:30-kor kezdődik, míg a London Stadionban kicsit később, 21:15-kor veszi kezdetét a West Ham United-Manchester United mérkőzés.

Egy MU-szurkoló különösen izgul kedd este

Csaknem két év után nyerhet ismét egymás után öt tétmérkőzést a Manchester United, aminek természetesen minden MU rajongó örülne szerte a világon, egy valakinek azonban különösen fontos lesz a kedd esti, West Ham United elleni idegenbeli mérkőzés.

A Manchester United angol szurkolója, Frank Ilett még 2024 október ötödikén fogadta meg, hogy addig nem nyíratja le a haját, amíg klubja sorozatban öt mérkőzést nem nyer meg. Ilett pechjére a Vörös Örödögök történelmi mélyponton voltak az elmúlt bő egy évben, így az angol szurkoló nem mehetett el fodrászhoz.

Azonban Ruben Amorim távozásával és Michael Carrick kinevezésével fordult a kocka Manchesterben, a 44 éves szakember irányításával eddig négyből négy meccset megnyertek Vörös Ördögök, így már csak egy győzelemre vannak attól, hogy Frank Ilett végre valahára megszabaduljon hajkoronájától.