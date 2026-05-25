Azután, hogy 18. helyezettként kiesett a Championshipbe a West Ham United, Areola barátnője olajat öntött a tűzre, és Nuno Espirito Santo vezetőedzőt kritizálta Instagram-történetében – szúrta ki a Sport Bible.

"Egy kupától a kiesésig" - kezdte monológját a francia kapus párja, aki ezzel a 2023-as Konferencia Liga-győzelemre utalt. - „Köszönöm Potternek a szezon kezdetét és Nunónak a végét."

Ezt követően Areola helyzetére is részletesen kitért, aki az idény elején, majd februárban szintén kikerült a kezdőcsapatból, holott a szezon folyamán Nuno is rendszeresen kezdő kapusként számított rá.

"A szezon elején bármilyen indoklás nélkül kiesett a csapatból... Egy nagyon rossz kezdés után visszatért, aztán 20 meccsen játszott, és hirtelen azt mondták neki: »Nagyon sajnálom, hogy nem kezdesz...«, minden különösebb ok nélkül."

Az egykori PSG-kapus barátnője úgy véli, Areola a kevés játéklehetőség miatt maradt ki a francia válogatott világbajnoki keretéből.

Összesen 20 alkalommal lépett pályára a Premier League idei kiírásában, a maradék 18 összecsapáson Mads Hermansen állt a Kalapácsosok kapujában.

