Tottenham-Everton

A Tottenham kezdte jobban az Everton elleni mérkőzést, a hetedik percben Conor Gallagher szerezte meg a labdát a tizenhatoson belül, azonban lövése ha centikkel is, de a kapu mellett hagyta el a játékteret.

A 43. percben Mathys Tel szöglete után Joao Palhinha először a kapufára fejelte a labdát, majd a visszapattanót bekotorta Jordan Pickford mellett a kapuba, bár a labda csak éppen, hogy áthaladt a gólvonalon, a védők majdnem menteni tudtak. Ez centiken múlt! (1-0).

A fordulást követően is a Tottenham ragadta magához a kezdeményezést, Djed Spence a 48. percben majdnem meglepte Pickfordot egy ballábas lövéssel, az angol kapus majdnem a saját kapujába ütötte a labdát.

A 98. percben Tyrique George verte meg a szélen Pedro Porrót, és tüzelt a tizenhatos széléről, remek próbálkozását azonban Antonín Kinsky szögletre ütötte.

A 101. percben Michael Oliver játékvezető véget vetett a mérkőzésnek, a Tottenham Hotspur 1-0-ra nyert, és ezzel a sikerrel kiharcolta a bennmaradást.

West Ham United-Leeds United

Az első félidőben jobbára a Leeds United előtt adódtak helyzetek, azonban Mads Hermansen a helyén volt, és többször hatalmas bravúrral védett.

A második játékrészben magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a kiesés ellen menekülő West Ham és a 67. percben Jarrod Bowen szögletét Valentín Castellanos bólintotta be a Leeds United kapujába (1-0).

A 79. percben Mateus Fernandes vitatható labdaszerzése után Bowen lépett ki a védők mögül, és lőtte ki a hosszú sarkot (2-0).

A 93. percben Callum Wilson is betalálhatott volna, azonban Karl Darlow hatalmas bravúrral a kapufára tudta ütni a labdát.

Egy perccel később azonban már nem hibázott Wilson, 19 méterről egy remek tekeréssel vette be a Leeds United kapuját (3-0).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így hiába a West Ham 3-0-s sikere, mivel a Tottenham 1-0-s győzelmet aratott az Everton ellen, így a Spurs 40 ponttal 17. lett, míg a WHU 38 ponttal a 18. helyen végzett, és kiesett a másodosztályba.

