A Premier League kiesőjének sztárja elmondta, hogy a Championshipbe tart-e a csapattal

Azzal, hogy a Tottenham Hotspur legyőzte az Evertont, a Kalapácsosok a saját mérkőzésük eredményétől függetlenül kiestek volna, így a Leedsszel szemben aratott 3–0-s győzelem csak a szép búcsúra volt elég.

Az angol sajtót rögtön elkezdte foglalkoztatni a kérdés, hogy vajon mi lesz Bowen sorsa, aki a csapat egyik legjobbja volt még ebben a nehézkes idényben is. Az angol szélső diplomatikusan nyilatkozott, kiemelve, hogy nem szeretné megsérteni a West Ham szurkolóit a kiesés után.

"Ezek még mindig nagyon kezdetlegesek" – utalt az átigazolási pletykákra Bowen. – Egyébként is tiszteletlenség a szurkolók és a klub felé, ha a jövőről beszél ilyenkor az ember. Jelenleg élő szerződés köt ide.

Lesznek híresztelések, de ami most lebeg a szemem előtt az az, hogy vissza kell juttatni ezt a klubot a Premier League-be. Nagyszerű pillanataim voltak itt. Ez pedig egy roppant kemény momentum."

Bowen még 2020 telén igazolt a londoniakhoz az akkor másodosztályban szereplő Hull Citytől, majd első teljes szezonjában rögtön alapember lett, és az elmúlt években folyamatosan jól teljesített. Ebben a kiírásban mind a 38 angol bajnoki találkozón pályára lépett, ezeken kilenc gólt és 11 gólpasszt jegyzett.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.