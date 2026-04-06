Őszinte vallomás: Vinícius elmondta, mi volt a gond Xabi Alonsóval

Vinícius Junior bízik benne, hogy még hosszú évekig a Real Madrid játékosa marad, ugyanakkor őszintén beszélt arról is, hogy nem találta meg a közös hangot a korábbi vezetőedzővel, Xabi Alonsoval.

Ami a brazil támadó jelenlegi helyzetét illeti, szerződése 2027 nyaráig köti a madridi klubhoz, és bár jövő januártól már előzetes megállapodást köthetne más egyesületekkel, jelenleg nem is gondol a távozásra.

„Remélem, még sokáig itt maradhatok. A megfelelő időben majd foglalkozunk a hosszabbítással, hiszen ez álmaim klubja, és mindkét fél ugyanúgy képzeli el a jövőt” – fogalmazott.

A 25 éves játékos – aki 2018-as érkezése óta 123 gólt szerzett a királyi gárdában – ugyanakkor elismerte, hogy az őszi szezonban nem volt mindig ennyire magabiztos a madridi jövőt illetően. A bajnokságban a Barcelona mögött hét pontos hátrányt összeszedő Real Madrid Xabi Alonso irányításával kezdte az idényt, ez pedig nem volt egyszerű időszak a brazil támadó számára.

„Játszottam, de nem kaptam sok lehetőséget. Nehéz volt, mert minden edzőnek megvan a saját elképzelése, de nem tudtam annyira azonosulni az elképzeléseivel , ahogy Xabi Alonso szerette volna” – mondta.

Vinícius ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tanult ebből az időszakból, és sokkal jobb kapcsolatot ápol a jelenlegi vezetőedzővel, Álvaro Arbeloaval. A szélső szerint a spanyol szakember, illetve korábbi mestere, Carlo Ancelotti hasonló módon kezeli őt – az olasz szakember jelenleg a brazil válogatottat irányítja, ahol ismét együtt dolgoznak.

Vinícius arról is beszélt, hogy pályafutása során voltak hullámvölgyek, amikor hosszabb ideig nem talált be, de ezekből sokat tanult:

„Nem voltam mindig a megfelelő mentális állapotban, fiatal is voltam. De fejlődtem, és a legjobbak mindig képesek kilábalni a hullámvölgyből.”

Bár a bajnokság elúszni látszik, a madridiak a BL-ben még megmenthetik az idényt, ám ehhez a szezon legkeményebbnek ígérkező erőpróbáján kell jelesre vizsgázniuk: a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Bayern München látogat a spanyol fővárosba.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.