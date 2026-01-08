Vinícius: "Tudjuk, hogy ha Szaúd-Arábiában két jó meccset játszunk, az megváltoztatja az egész idény menetét”

A Real Madrid brazil szélsője, Vinícius Jr. egyértelmű üzenetet küldött a Spanyol Szuperkupa előtt: a Szaúd-Arábiában megszerezhető trófea döntő hatással lehet az egész idényre. A sérüléssel bajlódó Kylian Mbappé hiányában Vinícius kész vezérszerepet vállalni az Atlético Madrid elleni elődöntőben, és úgy véli, a kupa megnyerése „teljesen megváltoztathatja a szezon dinamikáját” Xabi Alonso csapata számára.

A támadó szerint a Spanyol Szuperkupa tökéletes alkalom arra, hogy a Real Madrid új alapokra helyezze az eddig hullámzó idényét. A Dzsiddában rendezett, városi rivális Atlético Madrid elleni rangadó előtt Vinícius kiemelte a sorozat mentális jelentőségét.

A „királyi gárda” számára a szaúdi utazás jóval többről szól, mint egy újabb trófea megszerzéséről. Ez egy lehetőség arra is, hogy választ adjanak a kétkedőknek az elmúlt hónapok nehézségei után. Xabi Alonso irányítása alatt a Real Madrid nem találta meg az állandóságot, ennek következtében pedig a Barcelona - amely tegnap kiütötte Bilbaót - a négy pontos előnyt épített ki a La Liga élén. Vinícius azonban biztos benne, hogy egy sikeres szuperkupa-szereplés fordulópontot jelenthet a szezon hátralévő részére.

„A csapat egységes és tudja, mi a tétje ennek a mérkőzésnek. Tudjuk, hogy ha Szaúd-Arábiában két jó meccset játszunk, az megváltoztatja az egész idény menetét” – nyilatkozta a brazil támadó.

Az elődöntőben azonban egy jól ismert és különösen veszélyes ellenfél vár a madridiakra. Diego Simeone Atlético Madridja ellen komoly teher nehezedik Alonso együttesére, hiszen a két csapat korábbi bajnokiján, a a "Matracosok" otthonában, a blancók megalázó, 5–2-es vereséget szenvedtek. Az a találkozó sokak szerint fordulópontot jelentett a szezon megítélésében, és jelentősen növelte a nyomást a baszk vezetőedzőn.

Vinícius nem titkolta, hogy rendkívül nehéz feladat vár rájuk, és hangsúlyozta: maximális koncentrációra lesz szükség egy olyan ellenféllel szemben, amely már idén is rámutatott a Real Madrid gyenge pontjaira.

„Elsősorban akaratra és elkötelezettségre lesz szükség. Tudjuk, hogy minden derbi mindig rendkívül kemény mérkőzés, ahol apró momentumok dönthetnek. Egyszer már játszottunk ellenük, és pontosan tudjuk, min kell javítanunk” – fogalmazott Vinícius a klub hivatalos csatornáján.