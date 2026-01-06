Óriási bajban a Real Madrid, a legnagyobb sztár hiányozni fog az ősi rivális elleni rangadón

Komoly érvágás érte a Real Madridot a Spanyol Szuperkupa előtt: Kylian Mbappé térdsérülés miatt a teljes tornáról kiesett, és el sem utazik a csapattal Szaúd-Arábiába. A klub a „zéró kockázat” elvét követi a francia kapcsán, ugyanakkor van egy jó hír is Xabi Alonso számára: Trent Alexander-Arnold felépült, és visszatér a keretbe.

A Real Madrid hivatalosan is nyilvánosságra hozta a Spanyol Szuperkupára utazó keretét, amelyből hiányzik Mbappé neve. A francia világsztár régóta húzódó térdproblémával küzd, amely végül lehetetlenné tette a szereplését a szerdai, Atlético Madrid elleni elődöntőben is. Spanyol sajtóértesülések szerint a döntés egyáltalán nem volt könnyű. Az AS információi alapján Mbappé bal térdszalag-rándulással bajlódik, és bár halvány remény mutatkozott arra, hogy egy esetleges vasárnapi döntőre bevethető lehet, az orvosi stáb végül ezt is kizárta.

A klub vezetése egyértelmű álláspontra helyezkedett: Mbappé csak akkor térhet vissza, ha százszázalékos állapotban van, nem pedig fájdalomcsillapítókkal és kompromisszumokkal, ahogyan az az elmúlt hetekben többször is megtörtént. A sérülés gyökerei a december 7-i, Celta Vigo elleni mérkőzésig nyúlnak vissza. Mbappé ugyan kihagyta a Manchester City elleni találkozót, ezt követően azonban 270 percet játszott az Alavés, a Talavera és a Sevilla ellen. A klubnál mára elfogadott tény, hogy ezekre a meccsekre sem volt teljesen egészséges, és az ízület túlterhelése most teljes pihenőt tesz szükségessé.

Miközben a figyelem Mbappé hiányára összpontosul, Trent Alexander-Arnold visszatérése komoly erősítés lehet Xabi Alonso számára. Az angol válogatott védő combsérüléséből épült fel, és orvosi engedélyt kapott a játékra.

Alexander-Arnold eddig nyolc La Liga-meccsen lépett pályára ebben az idényben, legutóbb még december elején. Most jó eséllyel azonnal visszakerülhet a kezdőcsapatba az Atlético elleni rangadón, ahol kreativitása és passzjátéka kulcsfontosságú lehet Mbappé hiányában.

Persze kérdés, hogy Alonso megkockáztatja-e az angol játékát, Dean Huijsen játéka is kérdéses, illetve Eder Militao biztosan kihagyja az Atlético elleni meccset.