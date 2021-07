Világsztárt igazolt a ZTE

William Gallas kék-fehérbe öltözik és fiatal tehetségek fejlődésében segít.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A 43 éves világsztár rendkívül sikeres karriert futott be aktív évei során. Az egykori kiváló hátvéd 84 alkalommal ölthette magára a francia címeres mezt, emellett London három ikonikus klubjában, a Chelsea-ban, az Arsenalban és a Tottenham-nél is megfordult – jelentette be a ZTE hivatalos honlapja.

Gallas már jó pár éve Magyarországon él és figyelemmel követi hazai futballéletet, valamint a legnagyobb hazai tehetségeket. Zalaegerszegen a fő feladata az utánpótlás hátvédek egyéni képzése lesz az U12-tól egészen az U17-es korosztályig.

A futballikon – a hátvédek képzése mellett – nagy segítséget jelenthet a ZTE-nek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében is.

A francia szakember érkezése kapcsán a klub elnöke, Végh Gábor is megszólalt.

„Szeretnénk Zalaegerszegen megvalósítani azt a szintű képzést, ami segít a fiataloknak, hogy eljussanak az NB I-es, vagy akár magasabb szintekre. Erre a programra tudtuk megnyerni William Gallast, az egykori világklasszist – kezdte mondandóját a klub elnöke. – Az első csapat védőivel is fog konzultálni, de főként azokra az utánpótlás korú labdarúgókra fog koncentrálni, akikben látja a fejlődési lehetőséget, lehet az akár középhátvéd, akár szélsőhátvéd. Célunk, hogy erre a hiánypótló feladatra hangsúlyt fektessünk, egyedülálló módon a hazai futballéletben.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A nyitányon ZTE–Fehérvár meccset rendeznek, a venségek sikere 1,88-szoros pénzt hozhat.