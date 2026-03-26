Forradalom jön a vb-n: a FIFA teljesen átírja a szabályokat

A FIFA hivatalosan is megerősítette, hogy több jelentős szabálymódosítást vezet be a 2026-os világbajnokságra, amelyek komoly hatással lehetnek a mérkőzések képére.

A jövő nyári torna – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – minden idők legnagyobb vb-je lesz, hiszen a torna történelmében először először 48 válogatott küzd majd a trófeáért. Bár a világbajnokságot már most is számos pályán kívüli vita övezi, a FIFA most a játékon belül is jelentős változtatásokkal készül.

A nemzetközi szövetség elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása, ezért több szigorítást is bevezet. A jövőben a lecserélt játékosoknak tíz másodpercen belül el kell hagyniuk a pályát, ellenkező esetben a helyükre érkező futballista csak egy perc elteltével léphet játékba, így csapatuk ideiglenesen emberhátrányba kerül.

Emellett a bedobások és kirúgások elvégzésére mindössze öt másodperc áll majd rendelkezésre, és ha ezt a határidőt túllépik, az ellenfél kapja meg a labdát. Szintén változik az ápolások gyakorlata: a pályán kezelt játékosoknak a jövőben le kell menniük, és csak egy perc elteltével térhetnek vissza, kivéve, ha szabálytalanság miatt sérültek meg, és ezért a vétkes játékos lapot kapott.

A technológia szerepe is tovább erősödik, hiszen a VAR hatásköre bővül: immár a második sárga lapból eredő kiállításokat is felülvizsgálhatják, valamint a tévesen megítélt szögletek esetében is beavatkozhatnak. Emellett a játékvezetőkkel való kommunikációt is szigorítják, ugyanis a jövőben kizárólag a csapatkapitány kérhet magyarázatot a döntésekre, minden más játékos, aki körbeveszi a bírót, sárga lapra számíthat.

A FIFA ezzel egyértelműen gyorsabb, tisztább és sportszerűbb játékot szeretne elérni a 2026-os világbajnokságon – az azonban csak a torna során derül majd ki, hogy az új szabályok valóban beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket.

